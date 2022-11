OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Santé Î.-P.-É. a conclu un accord pour soutenir la mise en œuvre du Modèle de soins par paliers 2.0MC, fondé sur des données probantes, avec la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC); le Dr Peter Cornish, la Dre AnnMarie Churchill et l'équipe de Stepped Care Solutions (SCS); ainsi que l'équipe de recherche sur le virage numérique dans les soins de santé mentale par paliers des IRSC (Instituts de recherche en santé du Canada) à l'Université Memorial.

Le Modèle de soins par paliers 2.0 est un modèle de prestation de services de santé mentale et de traitement des dépendances axé sur la personne et fondé sur les forces. Il fournit un cadre pour l'organisation des ressources et des services existants selon une approche évolutive afin d'aider les personnes à trouver et à recevoir les soins dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin. Le Modèle de soins par paliers 2.0 procure un accès rapide aux services de santé mentale et de traitement des dépendances, il favorise les soins complets et il peut être adapté aux préférences et aux besoins très variés de diverses populations.

Comme première étape vers la mise en œuvre du Modèle de soins par paliers 2.0, les Services communautaires de santé mentale et de toxicomanie de Santé Î.-P.-É. adopteront une approche de thérapie à séance unique offerte dans un continuum de soins. Cette démarche s'appuiera sur les forces existantes et les services en place pour améliorer la rapidité d'accès au soutien en matière de santé mentale et de dépendances. Santé Î.-P.-É. s'allie également au personnel et aux principaux partenaires communautaires dans la conception conjointe du Modèle de soins par paliers 2.0 pour la province.

Ce récent partenariat s'appuie sur le succès d'initiatives de soins évolutifs similaires déployées à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et dans les Territoires du Nord-Ouest. La CSMC et SCS aideront Santé Î.-P.-É. à accroître les possibilités d'accès rapide aux soins grâce à une approche à séance unique dans le cadre d'un continuum de soins intégrés. Il s'agit d'une étape importante vers la mise en œuvre du Modèle de soins par paliers 2.0 à l'Île-du-Prince-Édouard et la garantie que tous les insulaires pourront accéder aux soins dont ils ont besoin, non loin de chez eux, au moment où ils en ont besoin.

Citations

« Notre objectif est de fournir aux insulaires les ressources dont ils ont besoin et de leur donner les moyens de prendre des décisions éclairées concernant leurs soins. Cette collaboration avec la CSMC et SCS nous aidera à atteindre notre objectif. »

Joanne Donahoe, directrice générale des Services de santé mentale et de toxicomanie

Santé Î.-P.-É.

« La Commission de la santé mentale du Canada est fière d'annoncer sa collaboration avec Santé Î.-P.-É. Elle défend depuis longtemps le Modèle de soins par paliers 2.0 comme une approche transformatrice pour renforcer les soins de santé mentale et le traitement des dépendances partout au pays, en offrant des voies d'accès vers le soutien le plus efficace et le moins intensif qui répond aux besoins des gens. »

Michel Rodrigue, président et directeur général

Commission de la santé mentale du Canada

Quelques faits

Terre-Neuve-et-Labrador :

Le Modèle de soins par paliers 2.0 a contribué à améliorer l'accès aux services grâce à la réduction des temps d'attente, voire à l'élimination des listes d'attente dans certaines communautés.

Après l'achèvement du projet de démonstration, l'équipe a obtenu un financement de 1,2 million de dollars des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) pour mettre au point une plateforme technologique et évaluer son potentiel pour améliorer de façon significative les soins de santé mentale et l'accès à ceux-ci à Terre-Neuve-et- Labrador , au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard.

(IRSC) pour mettre au point une plateforme technologique et évaluer son potentiel pour améliorer de façon significative les soins de santé mentale et l'accès à ceux-ci à Terre-Neuve-et- , au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard. Lorsque le Modèle de soins par paliers 2.0 aura été transposé à plus grande échelle avec succès dans le cadre du projet de recherche expérimentale de la CSMC à Terre-Neuve, il sera mis en œuvre dans d'autres provinces et territoires, ce qui sera avantageux tant pour les fournisseurs que pour les bénéficiaires de soins, le tout grâce au partenariat de la CSMC avec son fondateur, le Dr Peter Cornish , et son équipe de Stepped Care Solutions.

Partenaires au sein du projet

Commission de la santé mentale du Canada

Santé Î.-P.-É.

Stepped Care Solutions

L'équipe de recherche des IRSC sur le virage numérique dans les soins de santé mentale par paliers à l'Université Memorial

En savoir plus

Pour en savoir plus sur le Modèle de soins par paliers 2.0, veuillez consulter la page Web de la CSMC qui se trouve ici.

