Santé et sécurité au travail des contrôleurs routiers - La SAAQ demande un sursis d'application du jugement du Tribunal administratif du travail

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) s'adresse à la Cour supérieure pour demander un sursis d'application de l'ordonnance prononcée par le Tribunal administratif du travail le 6 mars dernier à l'effet de suspendre immédiatement les interventions non planifiées sur route des contrôleurs routiers, empêchant ainsi la réalisation d'activités de patrouille.

La SAAQ appuie sa demande à la Cour sur les conséquences importantes pour la sécurité de l'ensemble des usagères et usagers de la route de même que pour la protection de l'intégrité du réseau routier, particulièrement à l'approche de la période de dégel qui débutera sous peu.

Malgré une organisation du travail revue afin de composer avec les impératifs du jugement rendu, Contrôle routier Québec (CRQ) rencontre des enjeux opérationnels affectant la réalisation de sa mission première.

La sécurité des contrôleurs routiers demeure primordiale : c'est pourquoi CRQ continuera de travailler avec les différentes parties prenantes pour réaliser sa mission, celle-ci étant d'améliorer la sécurité des usagères et usagers de la route, d'assurer la protection du réseau routier et de veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport des personnes et des biens.

Contrôle routier Québec est une agence d'application de la loi qui relève de la Société de l'assurance automobile du Québec. Elle a pour mandat de surveiller et de contrôler le transport routier des personnes et des biens au Québec.

