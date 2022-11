Santé des tout-petits et accès aux soins - Les Québécois identifient l'accès aux soins de santé pour les familles avec jeunes enfants comme l'une des trois priorités pour le gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Nouvellement reporté au pouvoir, le gouvernement du Québec promet de faire de la santé une priorité en déployant le « Plan santé ». Avec la pandémie qui a déstabilisé notre système de santé, toutes les ressources disponibles pour améliorer l'accès aux services de santé doivent être considérées, notamment pour les familles avec de jeunes enfants.

Selon le nouveau sondage « Développement des tout-petits: quelles sont les attentes des Québécois à l'égard du gouvernement ? » de l'Observatoire des tout-petits, trois investissements prioritaires ont été identifiés. Près de 1 Québécois sur 4 a indiqué que le gouvernement du Québec devrait en faire davantage afin d'améliorer l'accès aux spécialistes de la santé et des services sociaux pour les familles avec de jeunes enfants.

Mettre à profit l'expertise des optométristes en première ligne

Ce constat est particulièrement intéressant puisque le plan de réforme du système de santé du gouvernement appelle à des changements afin de laisser une plus grande place à d'autres professionnels du domaine de la santé, notamment aux optométristes, et ce, afin de profiter de l'expertise de chacun.

Le Dr Éric Poulin, optométriste et président de l'Ordre indique qu'« afin d'assurer un meilleur accès aux soins de santé pour les familles avec de jeunes enfants, il est primordial que de nouveaux professionnels jouent un plus grand rôle dans les soins de première ligne. Il ajoute que les optométristes font partie de la solution comme plusieurs de leurs collègues offrant déjà des soins de proximité aux familles québécoises. Il est impératif de revoir le système en assurant le bon professionnel, au bon endroit et au bon moment. »

Déjà impliqués dans le dépistage visuel et l'examen oculovisuel des tout-petits afin d'éviter que des problèmes visuels non traités ne conduisent à difficultés scolaires. Les optométristes du Québec sont aussi prêts à faire leur part afin de participer à diminuer le flot de patients dirigé vers la deuxième ligne ou les centres hospitaliers. Ils possèdent déjà la formation et l'expertise requises et offrent des services sur l'ensemble du territoire québécois. Comme piste de solution aux problèmes actuellement vécus, pourquoi ne pas miser sur les services de proximité afin que les optométristes puissent jouer leur rôle en matière de prévention et qu'ils aient la capacité d'agir tôt.

