C'est pour cette raison que hier, l'honorable Greg Fergus, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la présidente du Conseil du Trésor, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, a annoncé le lancement de l'Engagement du Canada concernant la sécurité des produits (l'Engagement), dont Amazon Canada et eBay Canada sont les premiers signataires.

En tant que signataires de l'Engagement, ces entreprises hébergeant des produits de vendeurs tiers ont volontairement pris la résolution de renforcer la sécurité des produits. Pour ce faire, elles mettront en œuvre une combinaison de mesures préventives et correctives qui contribueront à réduire les risques liés à la sécurité des produits de consommation et des cosmétiques achetés par l'intermédiaire de leurs sites de vente en ligne. L'Engagement renforce le robuste système actuel de sécurité des produits de consommation et des cosmétiques du Canada.

Les signataires se sont engagés à faciliter la tâche des consommateurs qui souhaitent leur faire part de leurs préoccupations concernant les produits, tant au point de vente qu'à Santé Canada. De plus, si un produit vendu par l'intermédiaire du site d'un signataire fait l'objet d'un rappel, les signataires en informeront les consommateurs. Les signataires se sont également engagés de permettre aux consommateurs d'avoir des descriptions de produits plus précises, ainsi que de fournir de plus amples renseignements sur les vendeurs tiers dans les listes de produits.

L'Engagement a été élaboré en tenant compte des orientations de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et d'autres engagements fructueux en matière de sécurité des produits mis en œuvre au cours des dernières années par l'Union européenne, la République de Corée, le Japon et l'Australie. Santé Canada produira un rapport public annuel sur les résultats et l'efficacité des initiatives des signataires en matière de sécurité des produits. Le gouvernement a hâte de poursuivre sa collaboration avec le secteur privé afin d'ajouter d'autres signataires de l'Engagement.

« Il s'agit d'une étape importante pour renforcer la sécurité et le bien-être de l'ensemble de la population canadienne grâce à l'amélioration des données publiques en ligne sur la sécurité des produits de consommation et des cosmétiques. Peu importe qu'il s'agisse d'un jouet, d'un appareil électroménager ou d'un shampoing, les Canadiens et les Canadiennes méritent des produits sûrs. Ensemble, nous créerons un monde numérique plus sûr, où chaque personne au Canada pourra faire ses achats en toute confiance. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« En cette ère où le magasinage en ligne est devenu une partie intégrante de nos vies quotidiennes, les consommateurs ont plus facilement accès à des produits potentiellement dangereux. L'Engagement du Canada concernant la sécurité des produits vise à identifier rapidement et à enlever les produits dangereux des marchés en ligne. Je me réjouis de voir deux marchés en ligne, soit Amazon Canada et eBay Canada, signer l'Engagement afin de renforcer la sécurité des produits vendus sur leur plateforme. Aux côtés de nos partenaires du secteur privé, nous travaillons à l'amélioration de la sécurité du marché canadien. »

L'honorable Greg Fergus

Secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor et secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Amazon s'efforce d'être la compagnie la plus centrée sur le client au monde, où chaque produit disponible pour la vente et livré à nos clients est sécuritaire. Nous trouvons constamment de nouvelles façons innovantes de garder nos clients en sécurité, et cet engagement met en valeur les efforts soutenus que nous faisons pour protéger notre clientèle. »

Eva Lorenz

Responsable nationale, Amazon Canada

« La sécurité des produits a toujours été une priorité majeure pour eBay partout sur le globe, alors il est formidable de poursuivre notre partenariat avec le gouvernement canadien en matière de bonnes pratiques qui protègent les consommateurs. eBay a signé des engagements en matière de produits en Europe, en Australie et au Japon, et l'engagement pour la sécurité des produits canadien représente une étape de plus dans le renforcement d'un marché sûr et fiable qui alimente la confiance des consommateurs lorsqu'ils achètent en ligne. »

Andrea Stairs

Vice-présidente, Marchés internationaux et régulation, eBay

Faits en bref

L'Engagement du Canada concernant la sécurité des produits est un ensemble de résolutions volontaires visant à renforcer la sécurité des produits de consommation et des cosmétiques vendus en ligne grâce à une combinaison de mesures préventives et correctives.

concernant la sécurité des produits est un ensemble de résolutions volontaires visant à renforcer la sécurité des produits de consommation et des cosmétiques vendus en ligne grâce à une combinaison de mesures préventives et correctives. L'Engagement est un complément aux pouvoirs existants en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et du Règlement sur les cosmétiques pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues , qui confèrent au gouvernement des pouvoirs législatifs lui permettant de prendre des mesures pour résoudre les problèmes de sécurité des produits, comme le rappel de produits dangereux sur le marché canadien.

et du pris en vertu de la , qui confèrent au gouvernement des pouvoirs législatifs lui permettant de prendre des mesures pour résoudre les problèmes de sécurité des produits, comme le rappel de produits dangereux sur le marché canadien. En 2022, Santé Canada a pris des mesures correctives concernant 505 produits de consommation et cosmétiques non conformes, dont 250 rappels volontaires, soit sept millions d'unités de produits rappelés au Canada .

