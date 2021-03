OTTAWA, ON, le 18 mars 2021 /CNW/ - Santé Canada confirme que les avantages du vaccin d'AstraZeneca visant à protéger les Canadiens contre la COVID-19 continuent de l'emporter sur les risques, et encourage les Canadiens à se faire vacciner au moyen d'un des vaccins contre la COVID-19 homologués au Canada.

Des cas de manifestations thromboemboliques survenues après l'administration du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca ont été signalés en Europe. Santé Canada a fait part de son examen des cas en question le 11 mars 2021, en collaboration avec des partenaires réglementaires internationaux, notamment l'Agence européenne des médicaments (EMA) ainsi que la Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni. Aujourd'hui, ces deux organismes ont affirmé que les avantages de l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca continuent de l'emporter sur tout risque.

Santé Canada a évalué les données accessibles sur les cas signalés, et a établi que le vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 n'est pas associé au risque général de caillots de sang. En Europe, on a fait état de très rares cas de la formation de caillots de sang associée à une thrombocytopénie (faibles nombres de plaquettes sanguines). Les caillots de sang, parfois mortels, pourraient également être attribués à la COVID-19. Santé Canada continuera de travailler avec les régulateurs internationaux pour examiner les données et les preuves à mesure qu'elles sont disponibles, notamment celles en lien avec ces évènements rares. Le Ministère collabore également avec AstraZeneca pour faire en sorte que les fournisseurs de soins de santé et les Canadiens ont accès aux renseignements pertinents sur l'innocuité dont ils ont besoin.

À ce jour au Canada, un cas d'accident vasculaire cérébral a été signalé chez une personne vaccinée par COVISHIELD (la version du vaccin d'AstraZeneca actuellement distribuée au Canada). L'évaluation approfondie du cas menée par Santé Canada n'a fait ressortir aucun lien avec le vaccin.

Bien que des événements indésirables mineurs et temporaires comme les maux de tête, la fièvre, la fatigue et une douleur au point d'injection soient courants après toutes les vaccinations, les gens doivent consulter un médecin s'ils présentent de nouveaux symptômes ou si leurs symptômes s'aggravent. Les Canadiens sont aussi encouragés à signaler à leur fournisseur de soins de santé tout événement indésirable faisant suite à une vaccination.

Santé Canada continuera de surveiller attentivement l'utilisation de tous les vaccins contre la COVID-19 à mesure qu'ils sont déployés au Canada. Santé Canada examinera et évaluera tout nouveau problème d'innocuité qui sera porté à son attention. Si de nouveaux problèmes liés à l'innocuité sont confirmés, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent.

Le 26 février 2021, Santé Canada a homologué le vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca, ainsi que la version de ce vaccin préparée par la Serum Institute of India et promue au Canada par Verity Pharmaceuticals Inc. À ce jour, seule la version de la Serum Institute of India a été reçue et utilisée au Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 autorisés par Santé Canada, y compris les mises à jour post-commercialisation, veuillez consulter le portail des vaccins et des traitements contre la COVID-19 de Santé Canada.

