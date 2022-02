OTTAWA, ON, le 17 févr. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Santé Canada a autorisé le vaccin Nuvaxovid contre la COVID-19 du fabricant Novavax pour prévenir la COVID-19 chez les adultes de 18 ans et plus. Il s'agit du cinquième vaccin anticovidique à être homologué au Canada. À la suite d'un examen approfondi et indépendant des données probantes, le Ministère a conclu que ce vaccin satisfait aux exigences rigoureuses du Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Le vaccin Nuvaxovid est un vaccin à base de protéines administré selon un régime à deux doses de 5 mcg par dose, à 21 jours d'intervalle.

D'après les essais cliniques, le Nuvaxovid est efficace à 90 % pour prévenir la COVID-19 symptomatique et à 100 % pour prévenir les maladies graves.

Bien que d'autres données corroboratives soient nécessaires, les données préliminaires et exploratoires montrent que le vaccin Nuvaxovid produit des anticorps neutralisants contre le variant Omicron. Conformément aux modalités de l'homologation, le fabricant Novavax doit fournir des données sur la protection contre les variants préoccupants actuels et émergents dès qu'elles seront accessibles.

Santé Canada a également imposé une modalité dans le cadre de cette homologation selon laquelle le fabricant doit continuer de fournir des renseignements à Santé Canada sur l'innocuité, l'efficacité et la qualité du vaccin pour s'assurer que ses avantages continuent d'être démontrés par l'utilisation sur le marché.

Santé Canada a reçu une demande initiale d'homologation de Novavax le 29 janvier 2021 en vertu de l'Arrêté d'urgence concernant l'importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19. Novavax a par la suite déposé une présentation en vertu du Règlement sur les aliments et drogues modifié le 27 août 2021 pour appuyer une homologation permanente.

Conformément à l'engagement du Ministère à l'égard de l'ouverture et de la transparence, Santé Canada diffuse un certain nombre de documents liés à sa décision, y compris un résumé de haut niveau des données probantes qu'il a examinées pour appuyer l'homologation du vaccin. Des renseignements plus détaillés seront accessibles au cours des prochaines semaines, y compris un résumé scientifique détaillé et les résultats complets des essais cliniques qui appuient l'utilisation de ce vaccin.

Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada surveilleront attentivement l'innocuité de ce vaccin après sa commercialisation et, si des problèmes sont relevés, ils n'hésiteront pas à prendre des mesures.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur les vaccins et les traitements autorisés au Canada, consultez le Portail des vaccins et traitements pour la COVID-19.

SOURCE Santé Canada

