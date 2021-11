OTTAWA, ON, le 9 nov.2021 /CNW/ - Santé Canada autorise l'emploi du vaccin anticovidique Pfizer-BioNTech Comirnaty pour le rappel.

Un vaccin anticovidique de rappel est une dose supplémentaire que l'on administre après avoir reçu la série primaire de vaccins. Le vaccin de rappel est conçu pour étendre la protection contre la COVID-19 sur une plus longue période.

Santé Canada a reçu une demande d'approbation de Pfizer le 1er octobre 2021. Après avoir effectué un examen complet et indépendant des preuves, le Ministère a déterminé que le vaccin anticovidique de rappel Comirnaty répondait aux exigences strictes en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité.

Le vaccin de rappel est autorisé pour les adultes de 18 ans et plus, et doit être utilisé au moins six mois après que la personne a complété la première série de vaccins.

Les preuves démontrent toujours que la vaccination entière offre une protection solide contre la maladie grave, l'hospitalisation et la mort attribuables à la COVID-19; elle protège notamment contre les variants Delta.

On encourage la population canadienne à consulter les directives de la santé publique locale, qui est éclairée par le Comité consultatif national de l'immunisation afin d'obtenir plus de détails sur les individus et groupes pour qui l'on recommande le vaccin de rappel présentement.

Pour plus de renseignements sur les vaccins et les traitements autorisés au Canada, visitez le portail des traitements et vaccins anticovidiques.

