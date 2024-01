MONTRÉAL, QC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Otsuka Canada Pharmaceutique (Otsuka) et Lundbeck Canada Inc. (Lundbeck) annoncent que Santé Canada a émis un avis de conformité visant l'emploi de REXULTIMD (brexpiprazole) pour le traitement symptomatique de l'agitation associée à la démence d'Alzheimer chez les patients affichant un comportement agressif et qui ne répondent pas aux interventions non pharmacologiques.

L'homologation repose sur les données de trois études de phase III contrôlées par placebo (dont deux à dose fixe et une à dose variable), à répartition aléatoire et à double insu de 12 semaines, lesquelles ont permis d'évaluer la fréquence des symptômes d'agitation associés à la démence d'Alzheimer au moyen de l'échelle CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory). Les études avaient toutes trois pour paramètre d'évaluation principal la variation de la fréquence des symptômes d'agitation (d'après le score total à l'échelle CMAI) entre le début et la 12e semaine.

D'affirmer le Dr Zahinoor Ismail, MD, FRCPC : « L'arrivée de nouvelles options thérapeutiques pour cette population vulnérable est un progrès important. Lorsque les mesures non pharmacologiques ne réduisent pas efficacement l'agitation associée à la maladie d'Alzheimer, et qu'une intervention s'impose, on a tendance à utiliser des molécules plus anciennes. L'approbation de REXULTI pour la prise en charge des symptômes d'agitation associés à la maladie d'Alzheimer représente un ajout précieux à notre arsenal thérapeutique. Cette nouvelle approche peut contribuer à améliorer les soins et l'issue du traitement pour des patients qui en ont grandement besoin, tout en allégeant la tâche des proches aidants ».

Michael Laranjo, président-directeur général d'Otsuka Canada, a d'ailleurs commenté : « On franchit aujourd'hui un cap important pour les patients, les proches aidants et les familles qui doivent composer avec la nature complexe de l'agitation associée à la démence d'Alzheimer. Otsuka Canada compte poursuivre ses efforts à ce chapitre, pour continuer d'offrir de nouvelles options aux personnes qui sont touchées par cette maladie dévastatrice ».

« Cette approbation témoigne de notre dévouement inébranlable envers les patients et leurs proches aidants, et nous sommes fiers d'offrir une nouvelle option de traitement aux Canadiens vivant avec la maladie d'Alzheimer », de déclarer Michal Juul Sørensen, vice-président et directeur général de Lundbeck Canada.

À propos de l'agitation associée à la démence d'Alzheimer

L'agitation associée à la démence d'Alzheimer est un symptôme neuropsychiatrique fréquent, qui touche environ la moitié des patients atteints de la maladie. Elle a d'énormes répercussions sur la qualité de vie des patients, des familles et des proches aidants1-3.

L'agitation associée à la démence englobe plusieurs des comportements observés chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, comme déambuler, gesticuler, blasphémer, crier, bousculer et frapper4. Les symptômes d'agitation sont également un facteur prédictif fiable d'admission dans un centre d'hébergement chez les personnes en proie à la démence, notamment celles qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer5-7.

À propos du brexpiprazole

REXULTIMD (brexpiprazole) est une molécule qui a été découverte par Otsuka et développée avec la collaboration de Lundbeck. Elle est commercialisée conjointement par ces deux entreprises.

REXULTIMD a été homologué par Santé Canada en 2017 pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes puis, en 2019, en appoint à des antidépresseurs pour le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) chez les adultes.

REXULTIMD est administré par voie orale une fois par jour, avec ou sans aliments8.

REXULTI n'est pas indiqué comme traitement à utiliser au besoin contre l'agitation associée à la démence d'Alzheimer8.

L'administration d'antipsychotiques aux personnes âgées atteintes de démence comporte un risque accru de décès comparativement à celle d'un placebo. Il est conseillé au clinicien qui envisage d'utiliser REXULTI chez des patients âgés atteints d'agitation associée à la démence d'Alzheimer d'évaluer les risques et les bienfaits de l'emploi de cet agent chez ces patients en tenant compte de l'augmentation du risque de décès observée avec les antipsychotiques dans cette population de patients et des facteurs de prédiction du risque d'AVC ou des maladies cardiovasculaires concomitantes existantes8.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de REXULTI, visitez les sites http://otsukacanada.com ou https://www.lundbeck.com/ca.

À propos d'Otsuka

Otsuka Canada Pharmaceutique (OCP) est une entreprise de soins de santé novatrice qui affiche une forte croissance. Elle commercialise les médicaments d'Otsuka au Canada. OCP s'est donné pour mission d'améliorer la qualité de vie et la santé des patients grâce à ses activités de recherche en neurosciences, en santé cardio-rénale et en néphrologie. OCP a établi son siège social à Saint-Laurent, au Québec, en 2010.

OCP fait partie d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., une entreprise de soins de santé multinationale dont la philosophie est la suivante : Chez Otsuka, nous développons de nouveaux produits pour une meilleure santé dans le monde. Otsuka recherche, développe, fabrique et commercialise des produits innovants et originaux, particulièrement des produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies, et des produits nutraceutiques pour le maintien d'une bonne santé au quotidien.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une filiale en propriété exclusive d'Otsuka Holdings Co., Ltd., sise à Tokyo, au Japon. Le Groupe Otsuka emploie environ 47 000 personnes dans le monde; les ventes consolidées s'élevaient à quelque 13,1 milliards de $ US en 2020.

Toutes les histoires d'Otsuka commencent par le choix du chemin le moins fréquenté. Pour en apprendre davantage sur Otsuka, veuillez consulter notre site Internet mondial à l'adresse https://www.otsuka.co.jp/en. Pour en savoir plus sur notre présence au Canada, visitez le www.otsukacanada.com.

À propos de Lundbeck

Depuis 1995, Lundbeck Canada se consacre à améliorer la vie des Canadiens qui vivent avec une maladie du cerveau. En tant que filiale de H. Lundbeck A/S, une société pharmaceutique mondiale spécialisée dans les maladies du cerveau, nous comptons plus de 70 ans d'expérience à la fine pointe de la recherche en neurosciences. Nous nous consacrons sans relâche au rétablissement de la santé cérébrale, afin que tout un chacun puisse donner le meilleur de lui-même.

Nous sommes déterminés à lutter contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les personnes atteintes de maladies du cerveau et à plaider pour une plus grande acceptation sociale de ces personnes. Les programmes de recherche de Lundbeck abordent certains des défis les plus complexes dans le domaine des neurosciences. Ainsi, notre équipe de recherche et développement se concentre sur la mise au point de traitements transformateurs des maladies du cerveau pour lesquelles il n'existe que peu, voire pas d'options thérapeutiques.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web au www.lundbeck.com/ca.

Références :

1. Halpern R et al. Using electronic health records to estimate the prevalence of agitation in Alzheimer disease/dementia. Int J Geriatr Psychiatry. 2019;34:420-431.



2. Gaugler JE et al. Predictors of nursing home admission for persons with dementia. Med Care 2009;47:191-198.



3. Fillit H et al. Impact of agitation in long-term care residents with dementia in the United States. Int J Geriatr Psychiatry. 2021;36:1959-1969.



4. Cummings J et al. Agitation in cognitive disorders: International Psychogeriatric Association provisional consensus clinical and research definition. Int Psychogeriatr. 2015;27:7-17.



5. Gaugler JE et al. Predictors of nursing home admission for persons with dementia. Med Care 2009;47:191-198.



6. Kales HC et al. Rates of clinical depression diagnosis, functional impairment, and nursing home placement in coexisting dementia and depression. Am J Geriatr Psychiatry. 2005;13:441-449.



7. Yaffe K et al. Patient and caregiver characteristics and nursing home placement in patients with dementia. JAMA. 2002;287:2090-2097.



8. Monographie de REXULTI. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

SOURCE Otsuka Canada Pharmaceutical Inc.

Renseignements: Personnes-ressources : Otsuka Canada Pharmaceutique: Milena Bembic : [email protected] ; Lundbeck Canada : Stella Antonaras, [email protected]