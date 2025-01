MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Otsuka Canada Pharmaceutique (Otsuka) et Lundbeck Canada (Lundbeck) annoncent que Santé Canada a émis un avis de conformité pour ABILIFY ASIMTUFIIMD (aripiprazole suspension injectable à libération prolongée), produit destiné à l'administration intramusculaire une fois tous les deux mois pour le traitement de la schizophrénie et la monothérapie d'entretien du trouble bipolaire de type 1 chez l'adulte.

ABILIFY ASIMTUFII est l'antipsychotique à action prolongée (APAP) possédant la plus longue durée d'action ne nécessitant pas une stabilisation préalable avec un autre APAP à plus courte durée d'action. L'administration d'une seule dose assure le maintien de concentrations plasmatiques soutenues pendant deux mois. Chaque dose est fournie dans une seringue préremplie et doit être injectée dans le muscle fessier des patients admissibles par un professionnel de la santé. ABILIFY ASIMTUFII est un traitement à action prolongée, c'est-à-dire qu'il assure la libération constante du médicament, ce qui pourrait aider les personnes atteintes de schizophrénie ou de trouble bipolaire de type 1.

« Nous sommes heureux d'offrir cette nouvelle option thérapeutique aux personnes atteintes de schizophrénie ou de trouble bipolaire de type 1 », affirme Michael Laranjo, président-directeur général d'Otsuka Canada. « L'homologation de ce produit souligne notre engagement à innover et à évoluer sans relâche pour répondre aux besoins des communautés que l'on dessert. »

Selon le Dr Howard C. Margolese, CM, M. Sc., FRCPC, « La préparation d'aripiprazole injectable à action prolongée administrée tous les deux mois constitue une option de traitement supplémentaire pour les patients en proie à la schizophrénie ou au trouble bipolaire de type 1, et pourrait alléger le fardeau imposé aux patients et aux cliniciens comparativement à l'administration d'aripiprazole une fois par mois. »

Mary Alberti, directrice générale du Canadian Institute for Advancements in Mental Health (IAM), ajoute que : « L'accès au traitement est la clé du succès; l'arrivée de nouvelles préparations injectables à action prolongée vient répondre aux besoins particuliers des patients visés, en améliorant les chances d'adhésion thérapeutique et de prévention des rechutes. » L'IAM est un organisme caritatif qui appuie les personnes, les familles et les communautés touchées par des enjeux de santé mentale graves et complexes.

Le vice-président et directeur général de Lundbeck Canada, Michal Juul Sørensen, renchérit : « L'approbation de ce produit est une grande nouvelle pour les patients, les familles et les professionnels de la santé. Elle reflète les efforts constants que nous déployons pour fournir plus d'options de traitement à nos patients, et avoir ainsi une influence positive auprès des personnes vivant avec la schizophrénie ou le trouble bipolaire de type 1. »

À propos de la schizophrénie

La schizophrénie est un trouble mental gravement invalidant qui se traduit par des idées délirantes, des hallucinations et une diminution de la fonction cognitive1,2. D'après une revue systématique des données mondiales, la prévalence de la schizophrénie était d'environ 0,3 % en 2019, et variait peu entre pays et régions3,4. La prévalence à vie mondiale de la maladie a été estimée à environ 0,9 % au sein de divers milieux géographiques, culturels et socioéconomiques. Le cours de la schizophrénie se caractérise généralement par l'alternance d'épisodes aigus de comportement psychotique et de périodes relativement stables sur le plan symptomatique1.

À propos du trouble bipolaire de type 1

Le trouble bipolaire de type 1 est un trouble de l'humeur chronique et récidivant d'évolution variable, qui se traduit par une réduction des capacités fonctionnelles et cognitives et de la qualité de vie. Il touche 0,6 % de la population5,6,7. Le trouble bipolaire de type 1 se caractérise par l'alternance d'épisodes de manie et de dépression pouvant durer des semaines, voire des mois8. Chez plus de 90 % des personnes atteintes, ces épisodes surviennent de manière récurrente9.

Le trouble bipolaire de type 1 exige souvent un traitement pharmacologique de longue durée servant à retarder les récidives5. En permettant la libération constante de médicament, les agents injectables à action prolongée procurent des concentrations plasmatiques soutenues, ce qui pourrait aider à contrer la nature épisodique du trouble bipolaire10.

À propos d'ABILIFY ASIMTUFII

ABILIFY ASIMTUFII (aripiprazole suspension injectable à libération prolongée), APAP administré tous les deux mois, est offert en seringue préremplie et n'a donc pas besoin d'être reconstitué. Il doit être administré par un professionnel de la santé tous les deux mois, par injection dans le muscle fessier, chez les adultes atteints de schizophrénie ou de trouble bipolaire de type 111.

Les patients âgés atteints de psychose liée à la démence traités par des antipsychotiques sont exposés à un risque accru de décès. ABILIFY ASIMTUFII n'est pas indiqué chez les patients âgés atteints de démence. L'innocuité et l'efficacité d'ABILIFY ASIMTUFII dans la population pédiatrique n'ont pas été démontrées; par conséquent, l'indication d'utilisation chez ces patients n'est pas autorisée. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d'ABILIFY ASIMTUFII, visitez les sites https://otsukacanada.com/fr/ ou https://www.lundbeck.com/ca/fr.

À propos d'Otsuka

Otsuka Canada Pharmaceutique (OCP) est une entreprise de soins de santé novatrice qui affiche une forte croissance. Elle commercialise les médicaments d'Otsuka au Canada. OCP s'est donné pour mission d'améliorer la qualité de vie et la santé des patients grâce à ses activités de recherche en neurosciences, en santé cardio-rénale et en néphrologie. OCP a établi son siège social à Saint-Laurent, au Québec, en 2010.

OCP fait partie d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., une entreprise de soins de santé multinationale dont la philosophie est la suivante : « Chez Otsuka, nous développons de nouveaux produits pour une meilleure santé dans le monde ». Otsuka recherche, développe, fabrique et commercialise des produits innovants et originaux, particulièrement des produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies, et des produits nutraceutiques pour le maintien d'une bonne santé au quotidien.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une filiale en propriété exclusive d'Otsuka Holdings Co., Ltd., sise à Tokyo, au Japon. En 2023, le Groupe Otsuka employait environ 34 400 personnes dans le monde, et ses ventes consolidées s'élevaient à quelque 14,2 milliards de $ US.

Toutes les histoires d'Otsuka commencent par le choix du chemin le moins fréquenté. Pour en apprendre davantage sur Otsuka, veuillez consulter notre site Internet mondial à l'adresse https://www.otsuka.co.jp/. Pour en savoir plus sur notre présence au Canada, visitez le https://otsukacanada.com/fr/.

À propos de Lundbeck

Depuis 1995, Lundbeck Canada se consacre à améliorer la vie des Canadiens qui vivent avec des troubles neurologiques et psychiatriques. En tant que filiale de H. Lundbeck A/S, société pharmaceutique mondiale spécialisée dans les maladies du cerveau, nous comptons plus de 70 ans d'expérience à la fine pointe de la recherche en neurosciences.

Innovateurs focalisés, nous cherchons à concevoir des programmes de recherche et développement qui s'attaquent aux défis neurologiques les plus complexes. Nous élaborons des médicaments qui ont le pouvoir de transformer le sort des personnes pour qui les traitements offerts sont rares, voire inexistants, en élargissant le spectre de notre solide héritage en psychiatrie et en neurologie aux domaines de spécialité en neurologie et aux troubles neurologiques rares.

Voués à combattre la stigmatisation, nous agissons de manière à améliorer l'équité en matière de santé. Nous cherchons sans relâche à créer de la valeur durable pour nos actionnaires en influant de manière positive sur la vie des patients, de leurs familles et de l'ensemble de la société.

Lundbeck compte environ 5500 employés dans plus de 50 pays. Ses produits sont offerts dans plus de 80 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de l'entreprise au www.lundbeck.com/ca/fr.

