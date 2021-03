MONTRÉAL, le 3 mars 2021 /CNW/ - Otsuka Canada Pharmaceutique (Otsuka) et Lundbeck Canada Inc. (Lundbeck) annoncent que Santé Canada a émis un avis de conformité pour un nouveau schéma d'amorce du traitement par ABILIFY MAINTENAMD (aripiprazole à libération prolongée pour suspension injectable). L'autorisation d'emploi du nouveau schéma est en vigueur immédiatement.

Le nouveau schéma d'amorce - qui consiste en l'administration, le premier jour du traitement, de deux injections de 400 mg d'ABILIFY MAINTENA à des sites différents des muscles deltoïde et/ou fessier et d'une dose unique de 20 mg d'aripiprazole par voie orale - offre une nouvelle option aux patients qui commencent un traitement par ABILIFY MAINTENA. Le schéma d'amorce déjà approuvé demeure inchangé (une injection de 400 mg d'ABILIFY MAINTENA dans le muscle deltoïde ou fessier, suivie d'une dose quotidienne de 10 à 20 mg d'aripiprazole par voie orale ou d'un autre antipsychotique oral durant 14 jours de suite).

« Le nouveau schéma allège considérablement le fardeau imposé aux aidants et aux familles, simplifie le processus d'amorce et pourrait réduire la durée du séjour à l'hôpital », d'expliquer la Dre Andrea Bardell, M.D., M. Sc., FRCPC, psychiatre.

Veuillez noter que l'approbation du nouveau schéma d'amorce ne modifie en rien le conditionnement d'ABILIFY MAINTENA.

À propos de la schizophrénie

La schizophrénie est un trouble mental grave et chronique qui affecte plus de 20 millions de personnes dans le monde1. Elle se caractérise par des distorsions de la pensée, des perceptions, des émotions, du langage, du sentiment de soi et du comportement. Partout dans le monde, la schizophrénie est associée à une incapacité importante et peut affecter les résultats aux niveaux éducatif et professionnel. La stigmatisation, la discrimination et la violation des droits des personnes atteintes sont courantes.

À propos du trouble bipolaire

Le trouble bipolaire de type 1 est une maladie mentale récidivante et chronique caractérisée par des épisodes de manie (humeur anormalement élevée et augmentation anormale de l'activité ou de l'énergie) et de dépression (grande tristesse, humeur déprimée ou sentiment de désespoir)2.

Le trouble bipolaire touche près de 30 millions de personnes à l'échelle mondiale. Au Canada, sa prévalence à vie est estimée à 0,87 %3,4.

À propos d'ABILIFY MAINTENA

ABILIFY MAINTENA (aripiprazole à libération prolongée pour suspension injectable) est un antipsychotique atypique destiné à l'administration intramusculaire. Il a été mis au point par Otsuka au Japon, puis développé et commercialisé dans le cadre d'une alliance entre Otsuka et Lundbeck. ABILIFY MAINTENA a été homologué au Canada en 2014 pour le traitement des adultes atteints de schizophrénie, et en 2017 pour le traitement du trouble bipolaire de type 15.

Les patients âgés atteints de démence traités par un antipsychotique atypique présentent un risque de décès plus élevé que ceux recevant un placebo. ABILIFY MAINTENA n'est pas indiqué chez les patients âgés atteints de démence. L'innocuité et l'efficacité d'ABILIFY MAINTENA n'ont pas été établies chez les patients de moins de 18 ans et de 65 ans et plus. ABILIFY MAINTENA est contre-indiqué chez les patients ayant une hypersensibilité connue à l'aripiprazole.

ABILIFY MAINTENA est une poudre lyophilisée stérile qui, une fois reconstituée avec de l'eau stérile pour injection, forme une suspension qui peut être administrée par injection une fois par mois (la première injection est suivie de l'administration concomitante d'un antipsychotique oral durant 14 jours).

Le traitement peut être amorcé à l'aide de l'un ou l'autre des schémas suivants :

Amorce à une injection : Le premier jour du traitement, administrer une injection de 400 mg d'ABILIFY MAINTENA. Après la première injection d'ABILIFY MAINTENA, il faut poursuivre le traitement par voie orale en administrant de 10 à 20 mg d'aripiprazole ou un autre antipsychotique oral durant 14 jours de suite afin d'assurer une concentration thérapeutique soutenue d'antipsychotique durant cette période. La prochaine injection mensuelle, soit une dose unique de 400 mg, doit être administrée au moins 26 jours après la première injection.

Amorce à deux injections : Le premier jour du traitement, administrer deux injections de 400 mg d'ABILIFY MAINTENA à des sites d'injection différents, en association avec une dose de 20 mg d'aripiprazole par voie orale. La prochaine injection mensuelle, soit une dose unique de 400 mg, doit être administrée au moins 26 jours après la première injection. La dose d'entretien recommandée d'ABILIFY MAINTENA est de 400 mg. ABILIFY MAINTENA doit être administré par un professionnel de la santé en une seule injection une fois par mois (à intervalles d'au moins 26 jours). ABILIFY MAINTENA n'est pas indiqué chez les patients âgés atteints de démence, ni chez les moins de 18 ans; son emploi est déconseillé dans cette population. Pour en savoir davantage sur ABILIFY MAINTENA, visitez le http://otsukacanada.com.

ABILIFY MAINTENA est une marque déposée d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., utilisée sous licence par Otsuka Canada Pharmaceutique.

À propos d'Otsuka

Otsuka Canada Pharmaceutique (OCP) est une entreprise de soins de santé novatrice qui affiche une forte croissance. Elle commercialise les médicaments d'Otsuka au Canada. OCP s'est donné pour mission d'améliorer la qualité de vie et la santé des patients grâce à ses activités de recherche en neurosciences, en santé cardiovasculaire, en oncologie et en néphrologie. OCP a établi son siège social à Saint-Laurent, au Québec, en 2010.

OCP fait partie d'Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., une entreprise de soins de santé multinationale dont la philosophie est la suivante : Chez Otsuka, nous développons de nouveaux produits pour une meilleure santé dans le monde. Otsuka recherche, développe, fabrique et commercialise des produits innovants et originaux, particulièrement des produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies, et des produits nutraceutiques pour le maintien d'une bonne santé au quotidien.

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. est une filiale en propriété exclusive d'Otsuka Holdings Co., Ltd., sise à Tokyo, au Japon. Le Groupe Otsuka emploie environ 47 000 personnes dans le monde; les ventes consolidées s'élevaient à quelque 13,3 milliards de $ US en 2020.

Toutes les histoires d'Otsuka commencent par le choix du chemin le moins fréquenté. Pour en apprendre davantage sur Otsuka, veuillez consulter notre site Internet mondial à l'adresse suivante : https://www.otsuka.co.jp/en. Pour en savoir plus sur notre présence au Canada, visitez le www.otsukacanada.com.

À propos de Lundbeck



Lundbeck est une société biopharmaceutique mondiale spécialisée dans le traitement des maladies du cerveau. Depuis plus de 70 ans, Lundbeck est à l'avant-garde de la recherche en neurosciences. Lundbeck se consacre sans relâche au rétablissement de la santé cérébrale, afin que tous et chacun d'entre nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Lundbeck compte environ 5800 employés dans plus de 50 pays qui œuvrent dans toutes les composantes de la chaîne de la valeur, que ce soit la recherche, le développement, la fabrication, le marketing ou les ventes.

La pépinière de produits de Lundbeck se compose de plusieurs programmes de recherche et développement. Les produits de Lundbeck sont homologués dans plus de 100 pays. Lundbeck exploite des centres de recherche au Danemark et aux États-Unis, ainsi que des usines situées au Danemark, en France et en Italie. En 2019, le chiffre d'affaires de Lundbeck s'établissait à près de 17 milliards de couronnes danoises (3,5 milliards de $ CA).

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de l'entreprise au www.lundbeck.com/ca/fr.

