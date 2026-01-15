mylife Loop propulsé par mylife CamAPS FX devient le premier système automatisé d'administration d'insuline au Canada compatible avec deux systèmes de surveillance du glucose pour les personnes vivant avec le diabète de type 1

MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - mylife Diabetes Care et CamDiab sont fiers d'annoncer que Santé Canada a approuvé l'utilisation de mylife Loop, propulsé par l'application mylife CamAPS FX, avec le système d'exploitation iOS ainsi qu'avec le capteur FreeStyle Libre 3 Plus d'Abbott*. Cette approbation étend la compatibilité du système et offre davantage de choix aux personnes vivant avec le diabète de type 1.

mylife Loop combine la pompe à insuline mylife YpsoPump avec l'application et l'algorithme mylife CamAPS FX, développés par CamDiab Ltd, ainsi qu'avec des systèmes compatibles de surveillance du glucose. En s'appuyant sur un système automatisé d'administration d'insuline (SADI) adaptatif contrôlé par téléphone intelligent, mylife Loop est conçu pour simplifier la gestion du diabète, réduire la charge associée aux décisions thérapeutiques quotidiennes et favoriser une plus grande liberté et flexibilité au quotidien.

Poursuivre sur la lancée au Canada

Moins d'un an après le lancement de mylife Loop au Canada, l'approbation de Santé Canada confirmant la compatibilité de mylife Loop avec iOS et le capteur FreeStyle Libre 3 Plus est l'aboutissement d'une collaboration continue entre mylife Diabetes Care, CamDiab et Abbott pour répondre aux besoins des patients et des professionnels de la santé.

Lancé en mars 2025 sur Android, mylife Loop était le premier système automatisé d'administration d'insuline contrôlé par téléphone intelligent offert sur le marché canadien. Depuis, son adoption est en croissance auprès des personnes vivant avec le diabète de type 1 et des professionnels de la santé.

« Pour les personnes vivant avec le diabète de type 1, la gestion quotidienne du traitement implique une multitude de décisions. Avec sa compatibilité étendue, mylife Loop contribue à réduire cette charge et permet aux personnes de gérer leur diabète avec plus de confiance et de liberté, jour après jour », a déclaré Karina Schneider, directrice générale de Ypsomed Canada.

Réduire la charge mentale liée au diabète

La gestion du diabète de type 1 nécessite de nombreuses décisions, que ce soit dans la surveillance de la glycémie, l'administration de l'insuline, l'alimentation et la planification des activités1. En Europe, où mylife Loop est offert depuis plus de trois ans, les données recueillies auprès des patients mettent en évidence son impact sur la vie quotidienne. Dans le sondage dQ&A2, les utilisateurs ont classé mylife Loop au premier rang pour la réduction de la charge mentale perçue associée à la gestion du diabète.

La disponibilité commerciale est assujettie au calendrier de lancement et aux conditions propres au marché local.

À propos de mylife Diabetes Care

mylife Diabetes Care est une entreprise mondiale de soins du diabète établie en Suisse. Elle se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le diabète en leur permettant d'accéder à une plus grande liberté grâce à un meilleur contrôle. L'entreprise se concentre exclusivement sur des solutions modernes de systèmes automatisés d'administration d'insuline (SADI) développées pour les personnes vivant avec le diabète en étroite collaboration avec les professionnels de la santé et les payeurs à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site www.mylife-diabetescare.com.

À propos de CamDiab

CamDiab Ltd est une entreprise de santé numérique et de médecine personnalisée spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de son application hybride en boucle fermée CamAPS FX, interopérable, de renommée mondiale. CamAPS FX utilise un algorithme adaptatif autoapprenant, relié à un système compatible de surveillance du glucose en continu et à une pompe à insuline compatible, afin de calculer et d'ajuster automatiquement l'administration d'insuline pour maintenir une maîtrise optimale de la glycémie. Depuis sa fondation en 2019, la mission de CamDiab est d'aider les personnes vivant avec le diabète de type 1 et leur famille à mieux vivre au quotidien. Pour en savoir plus, visitez www.camdiab.com.

Avis importants et références -- mylife Loop

Renseignements importants sur l'innocuité et clauses de non-responsabilité

mylife Loop est un système automatisé d'administration d'insuline destiné aux personnes vivant avec le diabète de type 1, conformément aux indications figurant dans l'étiquetage approuvé. L'utilisation de mylife Loop requiert une formation appropriée et doit être amorcée et suivie sous la supervision d'un professionnel de la santé.

Apple et iPhone sont des marques de commerce d'Apple inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. CamAPS est une marque déposée de CamDiab Ltd.

Les résultats individuels peuvent varier. L'étude dQ&A reflète des résultats rapportés par les patients et ne remplace pas le jugement clinique.

Clauses de non-responsabilité et références -- Abbott

* Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 3 (lecteur FreeStyle Libre 3 ou appli FreeStyle Libre 3 utilisée avec le capteur FreeStyle Libre 3 Plus) est indiqué pour mesurer en continu les taux de glucose du liquide interstitiel des personnes de 2 ans et plus vivant avec le diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

FreeStyle, Libre et les marques connexes sont des marques de commerce d'Abbott et sont utilisées avec permission.



1 Stanford Medicine. New research keeps diabetics safer during sleep. Mai 2014. Accessible à l'adresse suivante : https://med.stanford.edu/news/insights/2014/05/new-research-keeps-diabetics-safer-during-sleep.html

2 dQ&A EU Patient Voice, premier semestre 2025.

