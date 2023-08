MISSISSAUGA, ON, le 9 août 2023 /CNW/ - Santé Canada a approuvé une nouvelle indication pour Alhemo™ (injection de concizumab) pour le traitement des patients canadiens adolescents et adultes atteints d'hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII [FVIII]) qui ont des inhibiteurs du FVIII1. Alhemo™ a été approuvé pour la première fois par Santé Canada en mars 2023 pour le traitement des patients qui ont des inhibiteurs du FIX et qui ont besoin d'une prophylaxie de routine pour prévenir ou réduire la fréquence des épisodes hémorragiques1.

L'hémophilie A est un trouble hémorragique héréditaire causé par des taux insuffisants d'une protéine sanguine appelée facteur VIII2,3. Ceci empêche le sang de coaguler normalement2. Au Canada, l'hémophilie A touche environ 1 personne sur 10 000, soit environ 2 500 Canadiens2.

Dans les cas légers, les personnes atteintes d'hémophilie A peuvent présenter des épisodes de saignement prolongés après une chirurgie, des interventions dentaires ou un traumatisme. Dans les cas plus graves, les personnes peuvent présenter des saignements prolongés causés par des plaies mineures, des ecchymoses douloureuses enflées et des saignements spontanés dans les organes vitaux ainsi que dans les articulations et les muscles3. Bien qu'il n'y ait pas de remède pour l'hémophilie, les personnes touchées peuvent vivre une vie complète et productive grâce à un traitement et des soins appropriés3.

« Nous sommes heureux d'élargir l'indication Alhemo™ pour traiter l'hémophilie A avec des inhibiteurs du facteur VIII », déclare John Burrows, vice-président, Maladies rares, Novo Nordisk Canada Inc. « Cela représente un progrès important pour la communauté des maladies rares et d'une option supplémentaire pour aider les personnes atteintes d'hémophilie A avec des inhibiteurs. Cette nouvelle indication d'Alhemo™ s'appuie sur l'engagement de Novo Nordisk envers la communauté de l'hémophilie et soutient notre objectif d'améliorer le traitement de l'hémophilie pour les patients à travers le Canada. »

Alhemo™ est utilisé pour traiter les personnes atteintes d'hémophilie A ou d'hémophilie B ayant développé des inhibiteurs contre le FVIII ou le FIX causé par des protéines manquantes ou dysfonctionnelles (facteur VIII ou facteur IX) qui empêchent le sang de coaguler normalement1.

Alhemo™ contient une substance active, concizumab, qui appartient à un groupe de médicaments appelés « anticorps monoclonaux »1. L'anticorps monoclonal d'Alhemo™ reconnaît une protéine (inhibiteur de la voie du facteur tissulaire ou TFPI) qui empêche ou régule à la baisse la coagulation. En se liant à cette protéine, Alhemo™ permet d'améliorer la coagulation et d'arrêter les saignements chez les patients atteints d'hémophilie avec inhibiteurs1. Alhemo™ est le premier traitement prophylactique sous-cutané prêt à l'emploi approuvé pour les personnes vivant avec une hémophilie A ou B avec inhibiteurs.

À propos d' Alhemo™

Alhemo™ a été approuvé par Santé Canada le 10 mars 2023, faisant du Canada le premier pays au monde à recevoir cette approbation1. Alhemo™ est indiqué pour le traitement des patients adolescents et adultes (âgés de 12 ans ou plus) atteints d'hémophilie A (déficit congénital en facteur VIII [FVIII]) qui ont des inhibiteurs du FVIII ou d'hémophilie B (déficit congénital en facteur IX [FIX]) qui ont des inhibiteurs du FIX et qui ont besoin d'une prophylaxie de routine pour prévenir ou réduire la fréquence des épisodes hémorragiques1

Alhemo™ est le premier anti-TFPI (inhibiteur de la voie du facteur tissulaire) approuvé dans le monde entier. Alhemo est le premier traitement prophylactique sous-cutané approuvé pour les patients atteints d'hémophilie B avec inhibiteurs du FIX, et une option supplémentaire de traitement prophylactique sous-cutané pour les patients atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs du FVIII.

Pour plus d'information sur Alhemo™, y compris des renseignements importants sur l'innocuité, veuillez visiter NovoNordisk.ca.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une importante société mondiale de soins de santé fondée en 1923, dont le siège social est au Danemark. Notre objectif est de favoriser le changement pour vaincre le diabète et d'autres maladies chroniques graves comme l'obésité ainsi que les troubles sanguins et endocriniens rares. Pour ce faire, nous sommes à l'origine de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, en fin de compte, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 54 400 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour en savoir plus, visitez novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

________________________ 1 Monographie d'Alhemo™. Novo Nordisk Canada Inc., le 26 juillet 2023 2 Société canadienne de l'hémophilie. Qu'est-ce que l'hémophilie? https://www.hemophilia.ca/what-is-hemophilia/ Consulté le 11 juillet 2023. 3 Organisation nationale pour les maladies rares. Hémophilie A. https://rarediseases.org/rare-diseases/hemophilia-a/ Consulté le 11 juillet 2023.

SOURCE Novo Nordisk Canada Inc.

Renseignements: Médias : Amy Snow, 647 202-6367, [email protected]