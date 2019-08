Santé Canada accorde la licence d'instrument médical au système de cryoablation ICEfx(MC) de BTG

La cryothérapie (également appelée cryochirurgie ou cryoablation ) est une intervention très peu invasive qui fait appel au froid extrême : à l'aide d'un gaz comprimé, l'argon, on refroidit une aiguille très fine pour former à son extrémité une boule de glace qui englobe le tissu cible et détruit les cellules malades. La cryoablation est d'usage répandu dans le traitement du cancer de la prostate et du rein et le soulagement de la douleur. Jusqu'ici, plus de 200 000 interventions de cryoablation ont été réalisées dans le monde.

Système de cryoablation ICEfx

Le système de cryoablation ICEfx offre une solution de rechange compacte et très peu invasive aux radiologistes interventionnels qui traitent certains types de cancers. Doté d'une interface intuitive également compacte et portative, le système de cryoablation ICEfx est simple d'emploi et puissant, et il peut se substituer aux consoles pour cryothérapie plus encombrantes.

Lancé à l'échelle mondiale à l'automne 2018 à l'occasion du congrès de la Société de radiologie cardiovasculaire et interventionnelle d'Europe (CIRSE), le système de cryoablation ICEfx est maintenant offert aux radiologistes interventionnels du Canada.

« BTG est fière d'offrir la technique de cryoablation la plus perfectionnée de sa gamme de démarches très peu invasives aux radiologistes interventionnels et à leurs patients du Canada. Partout dans le monde, BTG continue de montrer son engagement en oncologie interventionnelle : elle a ajouté cette technique de cryoablation de pointe à sa gamme de démarches très peu invasives, et elle appuie actuellement plusieurs projets de recherche clinique portant sur les cancers des os, du rein, du poumon et de la prostate, et sur le soulagement de la douleur, » affirme Brad Pearson, vice-président des Activités commerciales au Canada et en Amérique latine chez BTG.

À propos de BTG IO Ablation (cryoablation)

Chef de file mondial en oncologie interventionnelle, BTG IO offre des solutions d'ablation novatrices. Ses produits de cryoablation visent des affections qui intéressent plusieurs spécialités médicales et constituent des priorités en recherche clinique - dont des maladies touchant les os, les reins, le foie, les poumons et la prostate, ainsi que le soulagement de la douleur. Les indications d'emploi de ses produits varient entre pays. Pour obtenir la liste complète des indications, les instructions d'emploi et les renseignements importants sur l'innocuité, visiter le site www.ioablation.com

À propos de BTG Oncologie interventionnelle

BTG Oncologie interventionnelle transforme le traitement du cancer grâce à une vaste gamme de solutions caractérisées par des démarches très peu invasives et finement ciblées qui peuvent être adaptées aux besoins de chaque patient. Nos produits servent à traiter le cancer et les tumeurs bénignes ou à en soulager les symptômes. Pour en apprendre plus au sujet de BTG Oncologie interventionnelle, suivez-nous sur Twitter (@BTGIO) ou visitez le btgplc.com.

SOURCE BTG International Canada Inc.

Renseignements: Eileen Tobey, beSPEAK Communications Inc., eileen@bespeakcommunications.com, 416-540-4047 ; Chris Sampson, Directeur des communications, BTG plc, media@btgplc.com, +44 20 7575 1595; cellulaire : +44 7773 251 178