Santé Canada a approuvé l'indication de KEYTRUDA® pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (CVIM) qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de cisplatine, en association avec l'enfortumab védotine, comme traitement néoadjuvant, puis comme traitement adjuvant après la cystectomie radicale.

KIRKLAND, QC, le 5 août 2026 /CNW/ -- Merck (NYSE : MRK), connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé que KEYTRUDA® (pembrolizumab pour injection), le traitement anti-PD-1 de Merck, en association avec l'enfortumab védotine, un conjugué anticorps-médicament (CAM), a été approuvé par Santé Canada à titre de traitement néoadjuvant, puis à titre de traitement adjuvant après une cystectomie radicale (CR), chez les adultes atteints d'un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (CVIM) qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de cisplatine.

Cette autorisation repose sur les résultats de l'étude pivot de phase III KEYNOTE-905 (également connue sous le nom d'EV-303), menée en collaboration avec Pfizer et Astellas. L'étude a démontré une amélioration statistiquement significative de la SSE et de la SG chez les patients recevant un traitement néoadjuvant et adjuvant par KEYTRUDA® en association avec l'enfortumab védotine, comparativement à une cystectomie radicale et une dissection des ganglions lymphatiques pelviens seulement. Elle a également mis en évidence une différence statistiquement significative dans le taux de RPc.

« Le cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire peut avoir des répercussions importantes sur les patients et leurs familles, en particulier pour ceux qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de cisplatine, a déclaré Michelle Colero, directrice générale de Cancer de la vessie Canada. La disponibilité d'une option thérapeutique supplémentaire pour les patients admissibles est une bonne nouvelle pour la communauté des personnes touchées par le cancer de la vessie et souligne l'importance de poursuivre la recherche dans ce domaine, où les besoins ne sont pas encore comblés. »

À propos du cancer de la vessie

Le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus fréquemment diagnostiqué au Canada et 13 400 personnes reçoivent chaque année un diagnostic de cette maladie, selon Cancer de la vessie Canada. Environ un quart (25 %) de ces nouveaux cas diagnostiqués concernent un cancer de la vessie invasif sur le plan musculaire (CVIM), dans lequel la tumeur traverse la muqueuse de la vessie pour atteindre, voire traverser, la couche musculaire de la paroi vésicale.

Chez les patients atteints d'un CVIM, la chimiothérapie néoadjuvante à base de cisplatine, suivie d'une intervention chirurgicale (cystectomie radicale), constitue l'approche thérapeutique standard au Canada. La non-admissibilité à la chimiothérapie à base de cisplatine est fréquente dans cette population et peut être liée à des facteurs comme l'âge ou certaines affections médicales. Pour les patients qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de cisplatine, les décisions thérapeutiques ont traditionnellement consisté à opter uniquement pour une cystectomie radicale.

À propos de Merck

Chez Merck, aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces dans un seul but : nous utilisons le pouvoir de la science moderne pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons à devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés. Pour en savoir plus sur nos activités au Canada, visitez le www.merck.ca ou suivez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

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SOURCE Merck