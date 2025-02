EDMONTON, AB, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Santander Consumer inc. (« Santander Consumer Canada »), l'une des entreprises de services financiers les plus importantes au Canada qui offre des services à plus de 3 600 concessionnaires automobiles et 500 concessionnaires de sports motorisés à l'échelle nationale, a annoncé aujourd`hui un nouveau partenariat avec Bombardier Produits récréatifs inc. (« BRP »), chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés. Santander Consumer Canada offrira maintenant aux concessionnaires canadiens de BRP des options de financement par versements sur sa gamme de produits de sports motorisés.

Les programmes de Santander Consumer Canada permettront aux concessionnaires canadiens de BRP d'offrir un financement garanti pouvant être soumis par l'intermédiaire du portail DealerTrack, chef de file de l'industrie, et d'offrir des modalités de financement souples. Santander Consumer Canada offre un éventail complet d'approbations de crédit, une offre unique sur le marché. Cela signifie une solution en un clic pour les concessionnaires et les consommateurs, permettant à plus de gens de se lancer sur la route, sur les sentiers ou sur l'eau et de profiter des produits BRP de leur choix. Les produits disponibles pour le financement comprennent:

Les motoneiges Ski-Doo et Lynx

Les motomarines et pontons Sea-Doo

Les véhicules Can-Am hors route et sur route

« Nous sommes très heureux d'annoncer et de lancer ce partenariat entre deux grandes organisations basées au Canada et qui ont une portée mondiale, en plus de soutenir des programmes qui aideront nos concessionnaires partenaires à faire en sorte que plus de conducteurs réalisent leurs rêves en matière de sports motorisés », a déclaré Galen Gower, vice-président de la stratégie d'entreprise, Santander Consumer Canada.

« En mettant fortement l'accent sur les besoins des consommateurs, BRP a pour mission d'offrir des expériences de conduite exceptionnelles à un nombre croissant de passionnés de véhicules de sports motorisés. », a déclaré Sandy Scullion, président, Sports motorisés, chez BRP. « Nous sommes ravis d'élargir les options de financement de nos clients en nous associant à Santander Consumer Canada, un fournisseur de confiance qui possède de solides compétences et une grande expérience dans l'industrie des sports motorisés. »

Les concessionnaires canadiens de BRP auront accès aux services de Santander Consumer Canada, incluant: une prise de décision rapide en matière de crédit et de financement, du soutien aux concessionnaires et consommateurs, des équipes de soutien aux directeurs de comptes régionaux et à toute l'équipe de gestion interne, un portail de soumission de demandes et de financement à la fine pointe de l'industrie, des contrats numériques/électroniques et des demandes de paiement en ligne.

Santander Consumer Canada s'efforce d'offrir un financement rapide, facile et sans friction aux concessionnaires de véhicules de sports motorisés canadiens et de soutenir les objectifs de BRP et de ses partenaires concessionnaires tout au long du processus.

À propos de Santander Consumer Canada

Santander Consumer Canada, Basée à Edmonton, en Alberta, est une société de financement à la consommation qui se concentre sur le financement automobile et sportif dans l'ensemble du spectre du crédit. La société, qui a été fondée en 1997, achète des prêts consentis par certains concessionnaires indépendants et franchisés de l'industrie automobile et des sports motorisés dans les dix provinces canadiennes. La société est une filiale à 100 % de Santander Consumer Finance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Santander Consommateurs Canada, veuillez consulter le site www.santanderconsumer.ca

Financement Santander Consumer (FSC) est l'une des principales banques de financement à la consommation. Il est présent dans 16 pays européens, au Canada et en Chine. Son activité est centrée sur le soutien de ses clients en leur offrant les meilleures solutions bancaires et financières, et en aidant ses partenaires (FEO, concessionnaire et commerçants) renforcer leur capacité de vente en finançant leurs produits et en développant des technologies avancées pour leur donner un avantage concurrentiel. Avec plus de 15 000 professionnels à la fin du premier quart de 2024, FSC assure le service à 17 millions de clients et à 130 000 partenaires dans les points de ventes. Elle fait partie de Chapitre des services numériques aux particuliers, l'une des cinq activités mondiales de Banco Santander et englobe les activités de financement à la consommation du groupe dans le monde entier

Banco Santander (SAN SM) est une banque commerciale principale, fondée en 1857 et dont le siège social est en Espagne. C'est l'une des plus grandes banques au monde par capitalisation boursière.

À propos de BRP

BRP Inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale au 31 janvier 2024.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE Santander Consumer Canada

Contacts Médias: Galen Gower, Santander Consumer, [email protected]; Emilie Proulx, BRP, [email protected]