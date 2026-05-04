L'agrandissement permettra de créer 50 emplois hautement qualifiés dans le domaine de l'intelligence artificielle et renforce l'engagement à long terme de Sanofi en Ontario

Investissements Ontario accordera une subvention conditionnelle allant jusqu'à 5 millions de dollars

millions de dollars Le partenariat avec la province de l'Ontario et le solide vivier de talents en IA de Toronto ont été des facteurs déterminants dans le choix de l'emplacement

TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - Sanofi, société biopharmaceutique misant sur la R et D et l'IA, et le plus grand fabricant biopharmaceutique du Canada, agrandit son centre mondial d'excellence en IA à Toronto, accentuant ainsi son investissement en Ontario et développant les talents en IA pour mettre au point et fabriquer des médicaments et des vaccins innovants plus rapidement que jamais.

Cet investissement de 294 millions de dollars créera 50 emplois hautement qualifiés dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, lesquels viendront s'ajouter à plus de 150 postes créés en seulement quatre ans depuis la mise sur pied du centre d'excellence en IA au centre-ville de Toronto en 2022. Ces nouveaux postes permettront de piloter la conception et le déploiement d'outils d'IA avancés utilisés dans l'ensemble des activités mondiales de recherche, de fabrication et d'exécution de Sanofi, accélérant ainsi la mise au point de médicaments et de vaccins innovants pour les patients du monde entier.

Cet agrandissement sera soutenu par une subvention conditionnelle d'Investissements Ontario pouvant atteindre 5 millions de dollars, qui reconnaît l'engagement durable et à long terme de Sanofi envers l'écosystème d'innovation de l'Ontario et renforce la position de la province en tant que chef de file mondial de l'innovation fondée sur l'IA dans le domaine de la santé.

« Grâce à l'expertise locale dans le domaine biopharmaceutique et au vivier de talents de calibre mondial en IA que l'on retrouve à Toronto, nous élaborons des solutions "fabriquées au Canada" et déployées à l'échelle mondiale », a déclaré Dimitrije Jankovic, directeur mondial de la stratégie et des opérations numériques de Sanofi. « Nous nous réjouissons de notre partenariat avec la province de l'Ontario. Son soutien nous permettra de poursuivre notre croissance et d'offrir des perspectives formidables aux talents en IA qui souhaitent se joindre à nous pour transformer le secteur des soins de santé. »

Grâce à cet agrandissement, Sanofi confiera de nouvelles responsabilités mondiales en matière d'IA et des postes de direction à long terme à des talents de l'Ontario, ce qui témoigne de la confiance internationale grandissante envers la capacité de la province à soutenir l'innovation complexe et de grande envergure au sein d'organisations mondiales.

« Notre gouvernement est fier d'accueillir cet investissement d'envergure et d'accompagner Sanofi dans sa croissance en Ontario », a déclaré le premier ministre Doug Ford. « Cette annonce illustre la confiance que Sanofi accorde à l'expertise de notre main-d'œuvre hautement qualifiée en STIM et confirme le rôle central qu'elle jouera dans notre ambition de faire de l'Ontario un chef de file mondial des technologies de pointe. »

« Cet investissement de Sanofi vient renforcer le positionnement de l'Ontario comme pôle d'excellence en intelligence artificielle et en sciences de la vie, tout en consolidant notre réputation comme territoire de choix pour l'innovation et la croissance », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « Nous sommes heureux de voir Sanofi poursuivre son développement dans la province, en créant des emplois de qualité et en contribuant à la fabrication de médicaments et de vaccins essentiels pour les Canadiens et les populations du monde entier. »

« L'extension du Centre d'excellence en intelligence artificielle de Sanofi favorisera l'émergence de technologies capables de transformer les soins aux patients et de renforcer la performance de notre système de santé. Cet investissement génèrera des retombées économiques durables tout en offrant des bénéfices concrets aux familles partout en Ontario et au Canada. Il soutiendra notamment les avancées en sciences de la vie qui permettent à Sanofi de protéger des millions de Canadiens contre les maladies infectieuses grâce à la production de vaccins, en plus de stimuler d'autres initiatives de recherche et développement à fort potentiel », a déclaré Sylvia Jones, ministre de la Santé.

« Toronto est heureuse d'accueillir ce nouvel investissement de Sanofi, qui vient renforcer le positionnement de notre ville comme carrefour mondial de l'innovation en intelligence artificielle et en sciences de la vie. Portée par des talents de premier plan, un écosystème de recherche dynamique et une forte culture de collaboration, Toronto offre un environnement propice aux entreprises innovantes qui souhaitent croître et avoir un impact à l'échelle mondiale. Nous nous réjouissons de voir Sanofi poursuivre son développement et contribuer au dynamisme de notre ville, au bénéfice de la santé de notre population et du monde entier », a déclaré la mairesse Olivia Chow.

À propos du centre mondial d'excellence en IA de Sanofi

Le centre d'excellence en IA situé à Toronto est un moteur stratégique d'innovation pour Sanofi. Étant toutes situées à Toronto, les équipes responsables des données, de l'IA, de la recherche scientifique, de la fabrication et des produits sont idéalement placées pour intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, ce qui permet d'accélérer l'élaboration de solutions pouvant être déployées à grande échelle dans plus de 90 pays et d'avoir une incidence concrète sur la vie des patients à l'échelle mondiale.

« L'IA est intrinsèquement liée à la manière dont nous découvrons, mettons au point, produisons, lançons et soutenons des traitements innovants chez Sanofi », explique Emmanuel Frenehard, vice-président exécutif en charge du numérique pour Sanofi. « Notre centre d'excellence en IA de Toronto illustre comment nous exploitons l'intelligence artificielle, propulsant ainsi notre mission de réduire de moitié le délai entre la découverte et la distribution de traitements innovants. Nos investissements au Canada jettent les bases de la prochaine génération de médicaments et de vaccins. »

L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de créer une capacité permanente en Ontario, avec 50 nouveaux emplois d'ici 2028, et de soutenir l'expansion de partenariats technologiques ainsi que l'agrandissement des installations du centre d'excellence au centre-ville de Toronto. De plus, il permettra d'étendre le programme de stages de Sanofi, qui recrute actuellement plus de 30 étudiants par année auprès d'universités ontariennes, dont un grand nombre obtiennent des emplois à temps plein.

Cet investissement s'inscrit dans l'engagement global de Sanofi envers le Canada, qui prévoit notamment plus de 2 milliards de dollars de nouveaux investissements dans les infrastructures d'ici 2028 sur son campus de Toronto, d'une superficie de 52 acres. Grâce à ses retombées directes et indirectes, l'entreprise a soutenu 12 000 emplois dans l'ensemble du Canada en 2024 et a injecté près de 2,02 milliards de dollars dans le PIB du Canada, ses exportations s'étendant à 60 pays.

À propos de Sanofi

Sanofi est une société biopharmaceutique qui innove en recherche et développement et exploite l'IA. Elle est déterminée à améliorer la vie des gens et à être une solide source de croissance. Nous mettons à profit notre compréhension approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier. Nos produits en développement représentent une lueur d'espoir pour des millions d'autres patients.

Sanofi est le plus grand fabricant de produits biopharmaceutiques au Canada et investit, innove et opère dans l'ensemble de la filière des sciences de la vie. Nous comptons plus de 2 000 employés, investissons 20 % de nos revenus annuels dans la recherche biopharmaceutique et sommes en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars en nouvelles infrastructures. Sanofi est socialement active et collabore avec ses partenaires pour créer un écosystème durable et bâtir un Canada en meilleure santé.

SOURCE SANOFI

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