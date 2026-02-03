Trois provinces remboursent désormais Rezurock ® (bélumosudil) pour les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus atteints de la forme chronique de la réaction du greffon contre l'hôte (GVHD), après l'échec d'au moins deux thérapies systémiques 1

(bélumosudil) pour les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus atteints de la forme chronique de la réaction du greffon contre l'hôte (GVHD), après l'échec d'au moins deux thérapies systémiques Cette étape majeure pour les patients atteints de GVHD chronique et leurs familles fait suite à l'approbation par Santé Canada en mars 2023 et la recommandation de l'Agence des médicaments du Canada en mars 2024

Le GVHD chronique est une complication grave d'une greffe allogénique de cellules souches, dont les symptômes peuvent persister plusieurs années.

TORONTO, le 3 févr. 2026 /CNW/ - La Colombie-Britannique et l'Ontario ont récemment ajouté Rezurock® (comprimés de bélumosudil) à leur liste des médicaments remboursables pour les patients adultes et pédiatriques de 12 ans et plus atteints de la forme chronique de la réaction du greffon contre l'hôte (GVHD) après l'échec d'au moins deux thérapies systémiques précédentes2. Les critères de remboursement complets sont accessibles sur le site Web du régime d'assurance-médicaments de la Colombie-Britannique et sur le site Web du Programme de médicaments de l'Ontario.

« Les personnes qui vivent avec la forme chronique de la réaction du greffon contre l'hôte présentent des symptômes graves, touchant souvent plusieurs organes, qui nuisent grandement à leur qualité de vie au quotidien. L'accès à Rezurock® au Québec, et désormais en Colombie-Britannique et en Ontario redonnera espoir à de nombreux patients et à leurs familles, car cette option thérapeutique peut les aider à mieux gérer leur état, surtout lorsque leurs symptômes sont sévères et que d'autres traitements ont échoué. »

- Dr. Michael Radford, Centre anticancéreux Juravinski, Centre de sciences de la santé, Hamilton, Ontario

« Cette annonce représente un jalon important pour les Ontariens et les Britanno-Colombiens qui vivent avec le GVHD chronique. Le remboursement de Rezurock® par les assureurs publics le rend plus accessible pour les patients qui ont besoin de cette option thérapeutique essentielle. Nous poursuivons nos démarches auprès des provinces et des territoires afin que les Canadiens qui vivent avec cette maladie grave puissent avoir accès à ce traitement indispensable, où qu'ils vivent. »

- Adèle Fondeux, directrice générale, Médicaments grand public, Sanofi

Ces décisions surviennent après celle de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) de rembourser Rezurock® pour la même indication, en novembre 2025. Santé Canada a approuvé Rezurock® en mars 2023. L'Agence des médicaments du Canada (AMC) a recommandé son remboursement par les régimes d'assurance-médicaments publics le 4 mars 2024 chez les patients âgés de 12 ans et plus ayant un diagnostic clinique de GVHD chronique modérée ou grave et dont la maladie n'a pas présenté de réponse suffisante à au moins deux traitements à action générale3. La liste complète des critères de remboursement est accessible sur le site Web de l'AMC.

À propos du GVHD chronique

Le GVHD chronique est une complication grave qui apparaît généralement 100 jours ou plus après une greffe allogénique de cellules souches. Les cellules souches saines du donneur attaquent les cellules du patient, ce qui entraîne des effets inflammatoires, puis fibrosants4,5,6. Cette réaction se produit dans environ la moitié des cas de greffe allogénique et peut persister pendant plusieurs années et même toute la vie, avec des effets sur plusieurs organes et des risques de dommages permanents qui modifient le cours de la vie7,8. Les symptômes peuvent être débilitants et comprendre des vomissements, des douleurs musculaires et articulaires, une perte d'appétit, des crampes abdominales, de la diarrhée, des infections et une difficulté à respirer9.

À propos de Rezurock®

Rezurock® est un inhibiteur de la protéine kinase-2 en spirale enroulée associée à Rho (ROCK2) et ROCK1, avec des valeurs de CI 50 d'environ 100 nm et 3 μm, respectivement. Le bélumosudil a régulé négativement les réponses pro-inflammatoires via la régulation de l'activité des lymphocytes T CD4+ et la phosphorylation de STAT3/STAT5 dans des tests de lymphocytes T humains ex vivo ou in vitro. Le bélumosudil a également inhibé la signalisation pro-fibrotique in vitro. In vivo, Rezurock® démontre son activité dans une variété de modèles animaux de la GVHD10.

À propos de Sanofi

Sanofi est une société biopharmaceutique qui innove en recherche et développement et exploite l'IA. Elle est déterminée à améliorer la vie des gens et à être une solide source de croissance. Nous mettons à profit notre compréhension approfondie du système immunitaire pour inventer des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde entier. Nos produits en développement représentent une lueur d'espoir pour des millions d'autres patients.

Sanofi est le plus grand fabricant de produits biopharmaceutiques au Canada et la seule entreprise qui investit, innove et opère dans l'ensemble de la filière des sciences de la vie. Nous comptons plus de 2 000 employés, investissons 20 % de nos revenus annuels dans la recherche biopharmaceutique et sommes en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars en nouvelles infrastructures. Sanofi est socialement active et collabore avec ses partenaires pour créer un écosystème durable et bâtir un Canada en meilleure santé.

