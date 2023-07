MISSISSAUGA, ON, le 6 juill. 2023 /CNW/ - sanofi-aventis Canada inc. (Sanofi Canada) a le plaisir de remettre quatre subventions Sanofi Biogenius Canada de 50 000 $ à des écoles secondaires publiques un peu partout au pays. Ces subventions s'inscrivent dans l'engagement de longue date de Sanofi Canada à améliorer l'accès à l'apprentissage et à l'enseignement pratiques dans le domaine des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) et permettront à chaque école de faire passer leur enseignement des sciences à un niveau supérieur.

Stephanie Veyrun-Manetti

Responsable nationale et directrice générale, Soins spécialisés, Sanofi Canada

« Depuis le lancement du programme de subventions Sanofi Biogenius Canada en 2021, nous avons été témoins de l'impact considérable de ce financement sur l'amélioration des milieux d'apprentissage scientifique et pour les élèves de partout au pays. Nous sommes fiers d'offrir un soutien aux écoles secondaires publiques du Canada et de les appuyer dans leurs efforts à faire progresser les STIM, encourageant ainsi un plus grand nombre d'élèves à explorer l'univers de la découverte scientifique. Nous tenons à remercier tous les enseignants et tous les administrateurs qui ont soumis la candidature de leur école au programme de subvention cette année. Votre dévouement à faire découvrir le domaine des STIM à vos élèves ne manque jamais de nous impressionner. »

Voici les récipiendaires des subventions Sanofi Biogenius Canada 2023:

École Lucky Lake , Lucky Lake, Saskatchewan

, Académie Catholique Notre-Dame, Kemptville, Ontario

École East Wiltshire, Cornwall , Île-du-Prince-Édouard

, Île-du-Prince-Édouard École Mangilaluk, Tuktoyaktuk , Territoires du Nord-Ouest

Reni Barlow

Directrice générale, Sciences jeunesse Canada

« Il y a tant d'enseignants incroyables au Canada qui, en raison d'obstacles financiers et administratifs, doivent se débrouiller avec des ressources limitées pour enseigner les sciences. Les subventions Sanofi Biogenius Canada accordées cette année engendreront des changements significatifs pour les programmes de sciences, le corps enseignant et la population étudiante de ces quatre écoles. Chaque école gagnante a clairement démontré sa volonté d'améliorer l'expérience d'apprentissage des STIM et a témoigné d'un véritable sentiment d'appartenance à sa communauté. Les récipiendaires partagent une vision commune : favoriser l'enseignement des sciences et la découverte.

Nathan Kostiuk

Coordonnateur régional pour l'Ouest, Parlons sciences

« L'accès des élèves à l'apprentissage et à l'enseignement pratiques des STIM est essentiel pour leur réussite future. Pourtant, plus de la moitié d'entre eux obtiennent leur diplôme d'études secondaires sans les crédits requis en mathématiques ou en sciences pour poursuivre des études en STIM à l'université. Parlons sciences et Sanofi Canada travaillent donc de concert afin d'aider les élèves à explorer l'univers des sciences, de la technologie et de l'innovation, notamment en veillant à ce que les écoles disposent des ressources nécessaires pour faire progresser l'enseignement de ces disciplines. Je suis convaincu que la subvention Sanofi Biogenius Canada changera en profondeur, et pour longtemps, chacune des écoles lauréates. »

La subvention Sanofi Biogenius Canada aide les élèves à accéder à de l'équipement scientifique et à des ressources d'apprentissage, créant ainsi de nouvelles opportunités d'enseignement des STIM à l'école. Les écoles lauréates doivent démontrer leur engagement à offrir des possibilités d'apprentissage pratique des STIM à toute la population étudiante, sans égard à l'orientation sexuelle, à l'identité ou à l'expression de genre, à la situation familiale ou au lieu. Elles peuvent utiliser les fonds pour moderniser les laboratoires existants, acheter de nouveaux équipements scientifiques, mettre au point des programmes pour élargir la portée de leurs laboratoires, ou pour réaliser plusieurs de ces objectifs en même temps.

Pour de plus amples renseignements sur la subvention de Sanofi Biogenius Canada, veuillez visiter le https://biogenius.ca/fr/biogenius-grant.

Les neufs gagnants du concours Sanofi Biogenius Canada, le second volet de ce programme, ont été annoncés au début du mois de juin. Cliquez ici pour en lire davantage à leur sujet.

À propos de Sanofi Biogenius Canada

Le concours et la subvention Sanofi Biogenius Canada encouragent les élèves de partout au pays et de tous horizons à surmonter les obstacles et à explorer des idées de recherche concrètes en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) qui peuvent changer des vies, et ce, avant de terminer l'école secondaire.

À propos de Sanofi Canada

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, nous employons environ 2 000 personnes. En 2021, nous avons investi plus de 143 millions de dollars en recherche et développement au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays. La même année, Sanofi a annoncé un investissement de 925 millions de dollars (CAD) dans une nouvelle usine de fabrication de vaccins sur notre site existant à Toronto, au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse Sanofi.ca/fr.

