Sanofi Canada reçoit la Certification Parité de niveau or

« Être la première entreprise biopharmaceutique globale au Canada à obtenir cette certification est un jalon très important pour toute notre équipe et nous sommes fiers de l'ajouter à notre liste de réalisations au sein de ce pays », a déclaré Michael Mullette, président-directeur général de Sanofi Canada. « La parité est un élément clé des valeurs fondamentales de Sanofi et de notre engagement continu à promouvoir l'inclusion et la diversité en milieu de travail. »

L'inclusion et la diversité sont au cœur des activités de Sanofi. Nous reconnaissons leurs avantages en milieu de travail et nous nous efforçons de créer un environnement où les différences peuvent fleurir et servir à autonomiser la vie des patients.

« Cette certification est une reconnaissance de notre travail acharné et de notre détermination à promouvoir la parité entre les sexes et elle continuera à être une source de motivation pour l'équipe Sanofi », a déclaré Marie-Pierre Lalande, responsable des ressources humaines chez Sanofi Canada. « Nous continuerons d'appuyer et d'autonomiser tous les membres de notre organisation pour qu'ils adoptent une culture inclusive à travers le pays. »

La Gouvernance au Féminin est un organisme à but non lucratif fondé pour habiliter les femmes dans leurs rôles en tant qu'employées et leaders dans leur quête de l'excellence. Son objectif est de réduire la disparité entre les genres en milieu de travail et d'atteindre la parité à tous les niveaux et dans tous les services au sein de toute organisation. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur www.lagouvernanceaufeminin.org.

À propos de Sanofi : www.sanofi.ca/fr

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face aux défis liés à leur santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale qui se concentre sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies grâce à des vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre la douleur ainsi qu'alléger la souffrance. Nous sommes solidaires des personnes souffrant de maladies rares et de celles vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Avec l'aide de plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout au monde. Sanofi est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).

Sanofi au Canada comprend les unités commerciales Diabète et maladies cardiovasculaires, Médecine générale et produits établis, Sanofi Pasteur (vaccins), Sanofi Genzyme (soins spécialisés) et Sanofi Santé Grand Public. Au total, elle emploie près de 1 900 personnes au Canada. En 2016, les sociétés Sanofi ont investi 130 millions de dollars en recherche et développement au Canada, stimulant la création d'emplois, l'activité économique et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

SOURCE Sanofi-Aventis Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Christine Homsy, Tél. : 514 956-6120, christine.homsy@sanofi.com

