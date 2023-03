La certification reconnaît les mesures et les engagements exceptionnels de sociétés qui réalisent la parité entre les sexes à tous les niveaux de l'entreprise.





Sanofi s'est engagée à atteindre la parité pour l'ensemble des 1 900 cadres de direction à l'échelle mondiale d'ici 2025.





Sanofi poursuit son engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion en mettant sur pied des initiatives visant l'accroissement de la parité entre les sexes.

TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - Pour la quatrième année consécutive, Sanofi Canada a obtenu la Certification Parité pour 2022 accordée par l'organisme La Gouvernance au Féminin (LGAF). La société a atteint un nouveau jalon cette année en obtenant la Certification Platine, après 3 années à remporter l'Or.

Stéphanie Veyrun-Manetti

Responsable de pays, Canada et Directrice générale, Soins spécialisés

Sanofi Canada maintient sa Certification Parité et atteint le niveau Platine (Groupe CNW/Sanofi-Aventis Canada Inc.)

« Nous sommes enchantés de cette reconnaissance de notre engagement à créer un milieu de travail inclusif qui favorise le succès des femmes et leur accès à des postes de direction. Au Canada, nous sommes fiers que les femmes comptent pour 51 % de notre personnel et que 54 % des postes de direction soient occupés par des femmes. Cela illustre notre progrès continu et prouve que la parité entre les sexes demeure en tête de liste pour notre organisation. »

Sanofi s'est fixé un objectif ambitieux en matière de diversité, d'équité, et d'inclusion (DE&I), qui est de bâtir des équipes de travail et de direction reflétant la diversité des collectivités qu'elle dessert. À l'échelle mondiale, l'objectif de l'entreprise est d'atteindre une représentation égale des femmes et des hommes parmi les hauts dirigeants mondiaux d'ici 2025. Elle y parviendra en établissant des objectifs, en rassemblant des données et en surveillant de près le changement au fil du temps pour optimiser son impact et accroître le sens du devoir en matière de diversité et d'inclusion.

Tout au long de 2022, Sanofi Canada a déployé plusieurs initiatives autour de la DE&I, notamment des occasions de perfectionnement professionnel à l'intention des femmes; un projet de déclaration volontaire en vue de mieux comprendre la population de l'entreprise et de mieux répondre à ses besoins; et de nouveaux tableaux de bord sur la diversité pour assurer le suivi des indicateurs de performance pour atteindre l'équilibre en matière de genre et d'ethnicité à tous les échelons.

Benoît Lemelin

Partenaire d'affaires, Canada -- Employés et Culture

« Je suis fier de me trouver dans une entreprise qui place la DE&I au sommet de ses priorités, tout en portant une attention particulière à la parité entre les sexes. La DE&I est devenue une pierre angulaire de notre stratégie d'entreprise, notamment en favorisant l'inclusion dans tous les aspects de nos interactions, des membres du personnel aux fournisseurs de soins de santé, en passant par les patients.

La promotion de la parité entre les sexes, à tous les niveaux de Sanofi, nous aide à retenir les meilleurs talents, quel que soit leur genre, renforce notre entreprise et favorise notre réussite. »

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin est un organisme à but non lucratif fondé pour appuyer les femmes dans leurs rôles d'employées et de dirigeantes en quête d'excellence. L'objectif de l'organisme est de réduire l'écart entre les sexes au travail et d'atteindre la parité à tous les niveaux et dans tous les services d'une entreprise. Obtenez de plus amples détails à l'adresse lagouvernanceaufeminin.org/ .

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de soins de santé innovante, animée par un seul objectif : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, présente dans une centaine de pays, se consacre à transformer la pratique de la médecine en s'efforçant de transformer l'impossible en possible. Nous offrons des options de traitement potentiellement révolutionnaires et une protection vaccinale vitale à des millions de personnes dans le monde, tout en plaçant la durabilité et la responsabilité sociale au centre de nos ambitions.

Au Canada, nous employons environ 2 000 personnes. En 2021, nous avons investi plus de 143 millions de dollars en recherche et développement au Canada, par la création d'emplois, d'opportunités et d'occasions d'affaires d'un bout à l'autre du pays. Cette même année, Sanofi a annoncé un investissement de 925 millions de dollars (CA) pour la création d'une usine de fabrication de vaccins à notre site de Toronto, au Canada. Veuillez cliquer ici pour des renseignements supplémentaires.

