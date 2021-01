Sanofi estime que tous les élèves méritent d'égales chances d'innover, sans égard à leur milieu socio-économique, leur origine culturelle ou ethnique, leur orientation sexuelle, leur identité et/ou expression de genre, leur situation familiale ou leur lieu de résidence, et s'efforce d'abolir les obstacles à la découverte scientifique.

La Subvention Biogenius offrira aux élèves canadiens de nouvelles possibilités d'apprentissage expérientiel en matière de STIM en appuyant les écoles secondaires publiques qui ont besoin d'équipements et d'installations scientifiques renouvelés pour aider à inspirer et à préparer notre prochaine génération de chercheurs scientifiques à relever les défis médicaux de demain.

En tant qu'investisseur de premier plan dans la R&D biopharmaceutique à travers le Canada , Sanofi s'implique dans tout le spectre de la recherche. Et cela commence par la formation des chercheurs de demain.

MISSISSAUGA, ON, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Afin de relever le défi du sous-financement des programmes scientifiques des écoles secondaires publiques et de l'équité en matière de STIM à travers le pays, Sanofi Canada renforce son engagement à l'égard de la prochaine génération d'innovateurs canadiens dans le domaine de la santé et des sciences de la vie en lançant la Subvention Biogenius. Ce nouveau programme, qui a été officiellement ouvert aux candidatures en ligne aujourd'hui, permettra à quatre écoles secondaires canadiennes de recevoir un financement en 2021 pour les aider à moderniser leurs laboratoires scientifiques et à lancer de nouveaux programmes d'apprentissage pratique des STIM en classe.

« En tant que société, et spécialement de nos jours, il est impératif de pouvoir accéder à toute la filière des divers talents pour favoriser la découverte scientifique, et cela commence en classe. Les écoles secondaires canadiennes ont besoin de ressources additionnelles pour éliminer les obstacles, renouveler l'équipement scientifique et stimuler l'innovation chez chaque élève. Sanofi Canada considère que cela est vital pour l'avenir de notre communauté des sciences de la vie », a déclaré Marissa Poole, chef nationale de Sanofi Canada et directrice générale de Sanofi Genzyme. « La Subvention Biogenius créera de nouvelles possibilités de soutenir l'accès à des carrières en santé et en sciences de la vie pour TOUS les élèves du secondaire grâce à l'apprentissage pratique des STIM. En assurant une approche inclusive, nous contribuerons à combler les écarts existants et à susciter l'intérêt pour les sciences afin que chaque étudiant canadien ait la possibilité de réussir ».

Le programme de Subvention Sanofi Biogenius cible les écoles secondaires publiques canadiennes qui offrent des cours de sciences aux élèves de 9e, 10e, 11e ou 12e année (secondaire 3, 4, 5 au Québec) et cherchent à revitaliser leur enseignement de la science. Les écoles qui présentent une demande doivent démontrer la façon dont elles inspirent l'innovation chez leurs élèves par l'entremise d'occasions d'apprentissage pratique de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), de même que l'appui et la mobilisation de la communauté à l'égard de leurs initiatives.

Le programme est financé exclusivement par Sanofi Canada et les bénéficiaires de la Subvention Biogenius seront choisis au terme d'un processus d'examen. La décision finale sera rendue par un groupe indépendant d'experts pancanadien spécialisé dans l'enseignement et la recherche dans le domaine des STIM. Les bénéficiaires utiliseront les fonds pour rénover leurs laboratoires, acheter du nouvel équipement scientifique, élaborer des programmes qui maximisent l'impact de leurs laboratoires, ou toute combinaison de ces options, afin de contribuer à ouvrir la voie à la prochaine génération de leaders : de grands penseurs, des innovateurs et des chercheurs de premier plan qui façonneront l'avenir de notre pays.

Les écoles qui souhaitent participer peuvent trouver de plus amples renseignements et remplir le formulaire de demande en ligne à subvention.biogenius.ca; toutes les demandes doivent parvenir au plus tard le 1er avril 2021 à minuit, heure locale.

La Subvention Biogenius fonctionnera en tandem avec l'actuel concours scientifique Sanofi Biogenius Canada, ce qui en augmentera l'impact global dans les écoles secondaires publiques grâce à un meilleur accès à l'équipement scientifique et aux ressources d'apprentissage pour l'enseignement pratique des STIM pour tous les élèves. L'inscription à l'édition 2020-2021 du concours scientifique se poursuit jusqu'au 1er mars sur www.biogenius.ca.

À propos de Sanofi Biogenius Canada

Sanofi Biogenius Canada (SBC) est une initiative scientifique nationale pour les jeunes qui a été lancée en 1993 par Sanofi Canada. Son programme emblématique est le concours SBC, axé sur la biotechnologie et les sciences de la vie. Cette expo-sciences unique destinée aux élèves du secondaire a aidé plus de 6 000 jeunes Canadiens à mener des projets concrets de recherche scientifique qui ont été un tremplin de réussite future. En 2021, Sanofi Canada a lancé la subvention Biogenius et étendu sa portée aux écoles secondaires publiques afin de contribuer à améliorer l'accès à l'équipement scientifique et aux ressources d'apprentissage pratique pour l'enseignement des STIM, et inciter ainsi les élèves à embrasser la découverte scientifique.

Pour plus d'information, rendez-vous sur notre site Web à www.biogenius.ca ou suivez SBC sur Facebook, Twitter et Instagram à l'aide du mot-clic #SBC2021.

À propos de Sanofi



Sanofi se consacre à soutenir les personnes à travers les défis posés par leur état de santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale se concentrant sur la santé humaine. Nous prévenons la maladie avec nos vaccins, en fournissant des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous sommes solidaires du petit nombre de personnes souffrant de maladies rares et des millions de personnes vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Avec l'aide de plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout dans le monde.



Les entités Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.



