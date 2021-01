Cette reconnaissance renforce le solide engagement de Sanofi Canada envers l'inclusion et la diversité au travail, l'épanouissement professionnel et la promotion d'un milieu de travail positif et motivant.

LAVAL, QC, le 26 janv. 2021 /CNW/ - Sanofi Canada est fière de figurer sur la liste de Forbes des meilleurs employeurs du Canada pour 2021. Ce prix prestigieux est présenté par Forbes, ainsi que par Statista Inc., le portail de statistiques et fournisseur de classements industriels le plus important du monde. La liste des prix, qui a été rendue publique aujourd'hui, est affichée sur le site Web de Forbes.

« Une telle reconnaissance renforce notre approche axée sur les gens, et notre engagement envers l'inclusion, la diversité et le sentiment d'appartenance continue de contribuer à un milieu de travail inspirant pour nos employés », a expliqué Marissa Poole, chef nationale de Sanofi Canada et directrice générale de Sanofi Genzyme. « Ce prix est d'autant plus important qu'il est fondé sur les opinions indépendantes des employés eux-mêmes, dans des secteurs d'activité de partout au Canada. Je suis très fière de ce que nous accomplissons, ainsi que de la façon dont nous travaillons avec nos employés afin d'influencer positivement la vie des patients et des Canadiens. »

Forbes et Statista ont sélectionné les meilleurs employeurs canadiens de 2021 à la suite d'un sondage indépendant mené auprès d'un échantillon important de plus de 8 000 Canadiens qui travaillent pour des entreprises canadiennes ayant plus de 500 employés. L'évaluation reposait sur des recommandations directes et indirectes d'employés, à qui l'on a demandé d'établir une note pour leur consentement à recommander leur propre employeur à leurs amis et aux membres de leur famille. L'évaluation des employés portait également sur d'autres employeurs de leur secteur d'activité qui se démarquaient, que ce soit positivement ou négativement.

« Le programme attrayant d'avantages sociaux et de récompenses, et les nombreuses possibilités d'apprentissage et de perfectionnement qu'offre Sanofi Canada font de l'entreprise un endroit invitant et valorisant, où les employés peuvent faire progresser leur carrière », a déclaré Marie-Pierre Lalande, responsable des ressources humaines de Sanofi Canada. « C'est ce qui nous aide à nourrir une passion durable pour le bien-être des patients, qui est au cœur de ce que nous faisons. Nous célébrons cette reconnaissance avec tous les employés du Canada, qui en font une réalité quotidienne. »

C'est la quatrième reconnaissance du genre qu'a reçue l'organisation au cours des 18 derniers mois, ce qui reflète le dévouement de toute l'équipe de Sanofi partout au Canada. L'organisation a en effet obtenu en septembre 2019 une certification de parité de genre de niveau Or. Elle était alors la première société biopharmaceutique mondiale œuvrant au Canada à recevoir cet honneur. En outre, Sanofi a été reconnue, en novembre 2019, comme l'un des 100 meilleurs employeurs canadiens de 2020, une consécration pour le milieu de travail remarquable qu'offre l'entreprise à tous ses employés au pays. Enfin, Sanofi a été incluse, en janvier 2020, dans le groupe des meilleurs employeurs de la région de Montréal.

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à soutenir les personnes à travers les défis posés par leur état de santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale se concentrant sur la santé humaine. Nous prévenons la maladie avec nos vaccins, en fournissant des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous sommes solidaires du petit nombre de personnes souffrant de maladies rares et des millions de personnes vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Avec l'aide de plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout dans le monde.

Les entités Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

