* Diverses études de recherche canadiennes ont été présentées aux 81e sessions scientifiques annuelles de l'American Diabetes Association en vue d'identifier des thérapies optimales pour une prise en charge durable du diabète et sa rémission.

LAVAL, QC, le 2 juill. 2021 /CNW/ - Forte de son héritage et de son histoire dans le domaine du diabète, Sanofi Canada a dévoilé, lors des 81e sessions scientifiques organisées par l'American Diabetes Association (ADA), plusieurs études et projets de recherche, démontrant ainsi son leadership scientifique et son engagement envers les personnes atteintes de diabète.

En plus des résultats de l'étude SoliMix, deux résumés de recherches canadiennes, financées par la société de solutions en soins de santé, ont été présentés.

« Le monde du diabète est en constante évolution. C'est pour cette raison que la recherche continue et les connaissances issues de données sont essentielles afin d'améliorer l'expérience des patients », a déclaré Sabina Steinkellner, directrice générale, Médecine générale, Sanofi Canada. « Notre engagement consiste à permettre aux Canadiens atteints du diabète non seulement de gérer leur condition de façon simple et pratique, mais aussi de vivre pleinement leur vie, ce qui est étayé par ce type de recherche. »

Le diabète continue d'avoir une prévalence élevée au Canada et dans le monde, touchant actuellement 10 % des Canadiens, un nombre qui pourrait atteindre 12 % d'ici 2030.i

« Bien qu'un diagnostic de diabète de type 2 ait toujours été considéré comme permanent, des études récentes ont montré que la chirurgie bariatrique et une perte de poids importante peuvent permettre d'atteindre une rémission », a déclaré Dr Hertzel C. Gerstein, professeur de médecine à l'Université McMaster et au Hamilton Health Science à Hamilton, Canada, et président du programme de recherche sur la rémission du diabète de l'Institut de recherche sur la santé des populations. « L'étude multicentre canadienne REMIT iGlar-Lixi a démontré qu'un cycle de trois mois de thérapie liée au mode de vie, d'accompagnement, de metformine et de combinaison en rapport fixe de lixisénatide et de glargine a permis d'obtenir une rémission du diabète deux fois plus souvent que les approches traditionnelles de prise en charge d'un diabète diagnostiqué au cours des cinq années précédentes. Cela permet d'entrevoir une orientation prometteuse pour la recherche future sur ce sujet. »

Les deux projets de recherche menés au Canada ont été réalisés avec le soutien de plusieurs centres de santé dans le pays, y compris l'Université McMaster, l'Université McGill et d'autres sites d'investigation. L'objectif était non seulement de traiter et de contrôler le diabète, mais aussi d'atteindre une rémission et de simplifier le traitement pour augmenter l'observance. Des détails supplémentaires sur les deux projets de recherche financés par Sanofi sont fournis ci-dessous.

REMIT iGlar-Lixi : Rémission du diabète de type 2 après un traitement intensif par insuline glargine, lixisénatide et metformine et une approche liée au mode de vie : Résultats d'une étude multicentre à répartition aléatoire et contrôléeii

Investigateurs principaux : Dr Natalia McInnes , Université McMaster, et Dr Hertzel Gerstein , Université McMaster, responsable

, Université McMaster, et Dr , Université McMaster, responsable L'objectif de l'étude était de déterminer si, chez les patients atteints de diabète de type 2 précoce, une intervention métabolique intensive à court terme combinant l'iGlarLixi, la metformine et des approches liées au mode de vie serait supérieure au traitement antidiabétique standard pour obtenir une rémission durable du diabète.

Conclusion : Les traitements intensifs à court terme ciblant la normoglycémie et la perte de poids avec l'insuline glargine/lixisénatide, la metformine et les changements de mode de vie peuvent induire une rémission durable du diabète de type 2.

LixilanONE CAN : Étude à répartition aléatoire comparant un algorithme de titration quotidienne versus hebdomadaire pour le passage de l'insuline basale à la combinaison en rapport fixe iGlarLixi chez des personnes atteintes de diabète de type 2 au Canadaiii

Investigatrice principale : Dr Irene M. Hramiak, FRCP (C), FACP

(C), FACP L'objectif de l'étude était de démontrer qu'un simple algorithme de titration quotidienne n'était pas inférieur à l'algorithme de titration hebdomadaire selon l'étiquetage canadien.

Conclusion : Dans cette étude à répartition aléatoire, il a été démontré qu'un algorithme de titration quotidienne d'iGlarLixi représentait une alternative sûre à la titration hebdomadaire traditionnelle, tout en permettant aux patients d'atteindre leur dose de maintien plus tôt.

Plus de 12 000 médecins, scientifiques et professionnels de la santé du monde entier ont participé aux sessions scientifiques de l'ADA pour dévoiler des recherches de pointe, des recommandations thérapeutiques et les progrès réalisés en vue de guérir le diabète.

Depuis la découverte de l'insuline il y a 100 ans, Sanofi a été un pionnier dans le développement de l'insuline. Grâce à des discussions fondées sur des résultats et au partage de recherches de pointe, Sanofi vise à fournir des solutions simples et significatives afin d'améliorer les soins à l'intention des Canadiens atteints du diabète.

À propos de l'iGlar-Lixi

iGlarLixi est commercialisé sous le nom de SOLIQUA® au Canada. SOLIQUA®, une combinaison en rapport fixe d'insuline glargine et de lixisénatide, une injection quotidienne, est prescrite avec la metformine en complément d'un programme alimentaire et d'exercice physique pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 mal contrôlé : [MP, p. 4A] insuline basale (< 60 unités par jour) seule ou en association avec la metformine, un agoniste du récepteur du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1 RA) en association avec la metformine.

À propos de Sanofi Canada

Sanofi se consacre à aider les personnes à faire face aux défis liés à leur santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale centrée sur la santé humaine. Nous prévenons les maladies grâce à des vaccins et fournissons des traitements novateurs pour combattre et alléger la douleur. Nous sommes solidaires des personnes souffrant de maladies rares et de celles vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Avec plus de 100 000 employés dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout dans le monde. Les entités de Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

