MISSISSAUGA, ON, le 13 juin 2023 /CNW/ - sanofi aventis Canada inc. (Sanofi Canada) a le plaisir d'annoncer que les gagnants du 31e concours annuel Sanofi Biogenius Canada ont été sélectionnés. Le concours de cette année s'est tenu pendant la 61e édition de l'Expo-sciences pancanadienne (ESPC) de Sciences jeunesse Canada (SJC), qui a eu lieu à Edmonton, en Alberta.

Sanofi Biogenius Canada a remis neuf prix spéciaux lors de la cérémonie de remise des prix de l'ESPC, soit trois gagnants dans chacune des catégories : junior, intermédiaire et senior.

Sanofi félicite les gagnants de chaque catégorie de prix spéciaux, notamment :

Junior

Soleil Brookes , 8 e année, Colombie-Britannique; Filtres en mousse : comment ils affectent la qualité de l'air

, 8 année, Colombie-Britannique; Filtres en mousse : comment ils affectent la qualité de l'air Aryan Sharma , 7 e année, Alberta ; Une nouvelle solution à la pollution plastique

, 7 année, ; Une nouvelle solution à la pollution plastique Sara Waqas , 8e année, Alberta ; La bioingénierie peut-elle modifier des mutations génétiques et créer des organes à l'aide de cellules souches?

Intermédiaire

Noah Bryan , 10 e année, Ontario ; Le phage occupe la place centrale pour les tests de qualité de l'eau!

, 10 année, ; Le phage occupe la place centrale pour les tests de qualité de l'eau! Katelynn Standell , 9 e année, Alberta ; Entraîner les phages à tuer : la prochaine étape en RAM

, 9 année, ; Entraîner les phages à tuer : la prochaine étape en RAM Ann Wang , 10e année, Colombie-Britannique; Lutte contre les biofilms bactériens

Senior

Emily Baker , 12 e année, Terre-Neuve; Le « Creden-SHELLS » pour un remplacement du plastique

, 12 année, Terre-Neuve; Le « Creden-SHELLS » pour un remplacement du plastique Safia Deol , 11 e année, Ontario ; Les « IncrediGels » : biopolymères multifacettes pour les interventions dentaires

, 11 année, ; Les « IncrediGels » : biopolymères multifacettes pour les interventions dentaires Marissa Magsino , 11e année, Manitoba ; Manipulation de ténébrion meunier avec des composés chimiques pour maximiser la biodégradation du polystyrène

Stéphanie Veyrun-Manetti

Responsable nationale du Canada et directrice générale, Soins spécialisés, Sanofi Canada

« Cette année, nous célébrons notre 31e concours annuel Sanofi Biogenius Canada, organisé en partenariat avec Sciences jeunesse Canada. Nous sommes fiers de contribuer à reconnaître le travail remarquable de certains des plus grands passionnés de science, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques au Canada. Après trois décennies de concours, nous continuons d'être éblouis par la pensée novatrice derrière chaque projet étudiant. Au nom de tous les employés de Sanofi, j'aimerais féliciter chaleureusement les gagnants du concours 2023 et tous ceux qui ont participé à l'Expo-sciences pancanadienne de cette année. Nous sommes impatients de voir ce que vous accomplirez en tant que futurs chercheurs et leaders scientifiques. »

Reni Barlow

Directeur général, Sciences jeunesse Canada

« Sciences jeunesse Canada est fière de s'associer à nouveau à Sanofi pour organiser le concours Sanofi Biogenius Canada. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'Expo-sciences pancanadienne se tenait en présentiel. Ce fut extraordinaire de réunir tout le monde à nouveau. Nous félicitons tous les participants et les gagnants des prix spéciaux de Sanofi Biogenius Canada et espérons revoir certains d'entre vous l'année prochaine! »

Pour de plus amples renseignements sur le concours Sanofi Biogenius Canada ou l'Expo-sciences pancanadienne, consultez https://biogenius.ca/fr/biogenius-competition/ et https://youthscience.ca/fr/science-fairs/cwsf .

À propos de Sanofi Biogenius Canada

Le concours et la subvention Sanofi Biogenius Canada encouragent les étudiants d'un océan à l'autre du pays et de tous les milieux à briser les barrières et à explorer des idées concrètes de recherche en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) qui peuvent changer des vies, le tout, avant de quitter l'école secondaire.

À propos de Sanofi Canada

Nous sommes une entreprise mondiale de soins de santé innovante, motivée par un objectif unique : nous poursuivons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Notre équipe, répartie dans une centaine de pays, se consacre à la transformation de la pratique de la médecine en s'efforçant de transformer l'impossible en possible. Nous fournissons des options de traitement qui peuvent changer des vies et une protection avec des vaccins qui sauvent des vies à des millions de personnes à travers le monde, tout en plaçant la durabilité et la responsabilité sociale au cœur de nos ambitions.

Au Canada, nous employons environ 2 000 personnes. En 2021, nous avons investi plus de 143 millions de dollars en recherche et développement au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays. En 2021, Sanofi a annoncé un investissement de 925 millions de dollars (CAD) dans une nouvelle usine de fabrication de vaccins sur notre site existant à Toronto, au Canada. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse Sanofi.ca/fr .

À propos de Sciences jeunesse Canada

Sciences jeunesse Canada alimente la curiosité des jeunes Canadiens grâce à des projets de STIM. Un organisme de bienfaisance enregistré constitué en 1966, SJC remplit sa mission grâce à des programmes nationaux, y compris monEspaceSTIM, le réseau national d'Expo STIM, l'Expo-sciences pancanadienne, l'Expo STIM, la représentation d'Équipe Canada lors de foires internationales et le développement professionnel Smarter Science pour les enseignants. Grâce à ces programmes, SJC fournit un soutien direct à plus de 500 000 étudiants qui réalisent des projets de STIM au cours d'une année donnée. Pour de plus amples renseignements, consultez youthscience.ca .

