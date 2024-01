Grâce à sa gamme impressionnante de médicaments et de vaccins en développement, l'entreprise se trouve en bonne position pour continuer à produire des résultats de santé positifs pour les patients pendant encore plus d'un siècle

TORONTO, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Sanofi, une société mondiale de soins de santé, célèbre ses 110 ans au Canada, voués à la recherche de médicaments et de vaccins qui peuvent améliorer la vie des patients et protéger la santé publique.

Ce qui n'était au départ qu'un petit laboratoire en mai 1914 a évolué jusqu'à devenir le plus vaste centre de bioproduction au Canada.

À l'origine, ce petit laboratoire a été créé en tant que service public pour fournir des produits de santé biologiques essentiels. Au fil du temps, il a assuré la production de plusieurs antitoxines et vaccins, conçus pour protéger contre les maladies infectieuses telles que la diphtérie, la polio, la coqueluche et la variole. Le laboratoire a également été chargé de la mise au point et de la production de l'insuline, un autre événement marquant dans le continuum de la santé publique, qui a joué un rôle déterminant dans l'évolution de Sanofi Canada.

Sanofi Canada compte plus de 2 000 employés qui collaborent dans les domaines de la fabrication, de la recherche et du développement et de la commercialisation afin de fournir des médicaments et des vaccins qui peuvent changer la vie de millions de Canadiens et de patients dans 60 pays. L'entreprise reste déterminée à découvrir, à mettre au point et à distribuer des médicaments et des vaccins innovants aux personnes qui en ont besoin.

Stéphanie Veyrun-Manetti

Directrice générale, Soins spécialisés et chef nationale, Canada

« Nous demeurons fiers de nos solides assises au Canada, qui datent de plus d'un siècle; nous avons apporté certaines des plus grandes contributions à la santé publique, au Canada et dans le monde entier. Cette fondation nourrit notre ambition de devenir chef de file du secteur de l'immunologie en offrant aux patients les meilleurs médicaments et les premiers de leur classe. Dans le cadre de nos efforts pour protéger et améliorer la santé des gens, nous sommes reconnaissants de nos partenariats avec les autorités canadiennes. Nous sommes également déterminés à transformer la pratique médicale grâce aux percées scientifiques et à avoir un effet positif sur la vie des personnes et sur les communautés que nous servons. »

Sanofi a actuellement dans sa réserve 12 médicaments et vaccins possiblement révolutionnaires dans le domaine de l'immunologie. Ils s'avéreront bénéfiques aux patients atteints de sclérose en plaques, d'asthme, de maladies intestinales inflammatoires, de dermatite atopique et de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Parmi les autres produits potentiels figurent des vaccins contre l'acné, les infections par les souches pathogènes extra-intestinales d'E. coli et les infections par le VRS chez les tout-petits et les adultes. À la fin de l'année dernière, l'entreprise a annoncé ses plans visant à accroître ses investissements en recherche et en développement afin de concrétiser et d'accélérer la mise au point de sa gamme en réserve. Sanofi offre également des traitements contre le diabète et les cancers ainsi que des vaccins pour protéger les gens contre diverses maladies infectieuses, y compris la grippe.

En tant que l'un des trois principaux investisseurs en recherche et en développement au sein du secteur pharmaceutique canadien, Sanofi investit approximativement 20 % de ses revenus dans la recherche biopharmaceutique au Canada et parraine actuellement 85 études cliniques partout au pays.

De plus, pour consolider son engagement envers la santé publique et les patients, Sanofi investit systématiquement dans son campus de 54 acres à Toronto afin de bâtir de nouvelles installations de production ultramodernes et de réduire son empreinte environnementale. La première de ces installations, terminée en 2023, constitue la plus grande usine de fabrication de vaccins pour enfants et de vaccins de rappel pour adultes à l'échelle nationale. D'ici 2028, la société aura investi quelque 2 milliards de dollars en partenariat avec les autorités gouvernementales. Par conséquent, le Campus de Sanofi à Toronto représente le plus vaste centre de bioproduction au Canada doté des capacités de production les plus avancées sur le plan technologique. Ces investissements, ainsi que les produits distincts qui en découlent, l'expansion de l'entreprise sur le marché et les nouveaux lancements, reflètent également la stratégie de croissance globale de Sanofi.

Pour célébrer cet héritage important, Sanofi organisera un événement spécial à son campus à Toronto en mai.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise mondiale de santé innovante, animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Son objectif est de devenir un chef de file mondial en matière d'immunologie, et elle est déterminée à trouver des réponses pour les patients et à mettre au point les meilleurs médicaments et vaccins qui pourraient potentiellement améliorer la vie des gens.

Sanofi Canada : où l'histoire rencontre l'innovation.

Lors de l'instauration du système de santé public au Canada, Sanofi a joué un rôle essentiel dans la découverte de l'insuline, ce qui a permis de transformer le diabète, autrefois synonyme de peine de mort, en maladie traitable. L'entreprise a également ouvert la voie aux efforts mondiaux visant à éradiquer avec succès la variole et la poliomyélite grâce à ses vaccins.

Une empreinte unique au Canada.

Le campus de Toronto est le plus grand site de biotechnologie au Canada, où plus de 2 000 employés collaborent pour réaliser toute une gamme d'activités, allant de la production de vaccins à la recherche et au développement, en passant par la commercialisation de médicaments et de vaccins.

Nous sommes le plus grand producteur de vaccins au Canada et agrandissons de manière notable notre capacité de production afin de répondre aux futurs besoins en matière de santé publique, grâce à d'importants investissements de l'entreprise et des gouvernements de l'Ontario et du Canada. Sanofi a également choisi le Canada pour y établir un centre d'excellence mondial sur l'intelligence artificielle.

En tant qu'entreprise, Sanofi a été largement reconnue par des tiers au Canada pour son programme de diversité, d'équité et d'inclusion, pour la parité femmes-hommes et pour sa position de meilleur employeur et de meilleur investisseur dans la recherche et le développement.

Plus d'information sur Sanofi.com/fr/Canada.

