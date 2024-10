Sanimax affirme son engagement envers la communauté avec un projet majeur de 2,5 millions $ à Sainte-Rosalie

SAINT-HYACINTHE, QC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Sanimax est fière d'annoncer l'achèvement d'un important projet d'agrandissement de son site à Sainte-Rosalie, amorcé en 2023. Avec un investissement total de 2,5 millions $, ce projet illustre notre engagement à optimiser nos opérations tout en assurant une cohabitation harmonieuse avec la communauté locale.

Le projet s'est déroulé en deux phases. La première, complétée en 2023, a permis d'agrandir les zones de transbordement, rendant possible le déchargement des camions à l'intérieur du site et à portes fermées.

La deuxième phase, tout juste achevée, consistait à installer une cheminée de 106 pieds et une unité de ventilation haute performance, désormais en service et contribuant également à améliorer le quotidien de nos voisins.

Présentation des améliorations

Pour souligner la fin des travaux, Sanimax a eu le plaisir d'accueillir, le 28 octobre, le maire de Saint-Hyacinthe, M. André Beauregard, et son équipe afin de leur présenter nos nouvelles installations et leur expliquer les améliorations apportées.

« La visite de Sanimax nous a permis de constater les efforts considérables déployés pour améliorer l'intégration de l'usine dans le quartier. Cet agrandissement est un bel exemple de collaboration entre la ville et une entreprise qui veut bien faire les choses. » André Beauregard, Maire de Saint-Hyacinthe.

Un partenariat exemplaire pour un avenir durable

Ce projet s'inscrit dans notre démarche d'amélioration continue, avec comme objectif de concilier performance opérationnelle et responsabilité sociale.

« Cet investissement de 2,5 millions $ témoigne de notre engagement à favoriser une meilleure cohabitation. Nous sommes reconnaissants à la Ville de Saint-Hyacinthe pour son soutien et à nos équipes pour leur travail acharné. Ensemble, nous construisons un avenir plus vert. » Terry Finn, Vice-président principal - Canada.

À propos de Sanimax

Pionnier de l'économie circulaire depuis sa fondation en 1939, Sanimax est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans l'équarrissage. Chaque jour, l'entreprise récupère les restes de l'industrie agroalimentaire auprès de 25 000 partenaires partout en Amérique. Ces matières sont traitées dans les usines de Sanimax pour créer des ingrédients de haute qualité.

Ces ingrédients seront ensuite retournés à des entreprises qui les utilisent pour la fabrication d'articles d'usage courant.

Aujourd'hui, la présence de Sanimax s'étend au Canada, aux États-Unis, en Colombie et au Brésil à travers plus de 17 installations. Chaque année, l'entreprise récupère et revalorise plus de deux millions de tonnes de matières premières, contribuant ainsi activement à bâtir un avenir plus vert pour les générations futures.

SOURCE Sanimax

Renseignements : Serge Vallières, (438) 372-3575, [email protected]