INVESTISSEMENT DE 10 M$ POUR LA COHABITATION À L'USINE DE SANIMAX À LÉVIS

LÉVIS, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Amorcé en 2022, l'important projet de cohabitation à l'usine Sanimax de Lévis, dans le quartier Charny, est aujourd'hui devenu réalité. En présence de Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée des Chutes-de-la-Chaudière, de M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Sanimax a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une nouvelle infrastructure avec système de traitement de l'air par biofiltre qui représente un investissement de plus de 10 millions $ pour l'entreprise, incluant une aide financière de 800 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Réalisée en étroite collaboration avec la Ville de Lévis et le gouvernement du Québec, la construction de cette infrastructure, pièce maitresse du Plan d'action gouvernemental 2022-2025, répond concrètement aux enjeux de cohabitation, particulièrement en période de grande chaleur.

L'usine de Charny traite entre autres des carcasses animales récupérées dans les fermes québécoises. En période de chaleur, cette matière se dégrade rapidement et peut créer certaines nuisances. La construction d'un garage de 14 000 pi ca, doté de 12 portes, permettra d'entreposer dans un environnement contrôlé les remorques chargées de matière première qui sont en attente de traitement. Toutefois, cette installation ne peut, à elle seule, régler entièrement les défis reliés à la cohabitation, lesquelles sont grandement tributaires de la qualité de la matière récupérée aux fermes, un aspect sur lequel Sanimax n'a pas de contrôle direct. C'est pourquoi le Plan d'action prévoit également des solutions pour préserver la qualité de la matière de la ferme à l'usine grâce à, notamment, l'installation de cabanons réfrigérés chez les éleveurs.

Le dernier item prévu au Plan d'action est celui lié à la réfrigération aux fermes. Tant Sanimax que la Ville de Lévis espèrent que le gouvernement reconduise le plan d'action et propose une solution adaptée à la réalité des éleveurs, laquelle permettra de rapprocher les réalités des milieux urbains et agricoles et d'assurer une cohabitation harmonieuse.

Citations

« Avec cet investissement majeur de plus de 10 millions $, Sanimax est en action pour la cohabitation et livre ses engagements. Notre volonté à améliorer la qualité de vie des résidents est au cœur de nos préoccupations. On le démontre ici, à Lévis, tout comme nous le faisons dans chacune des communautés où nous œuvrons. Comme maillon essentiel de la chaîne agroalimentaire, Sanimax fait sa part pour la cohabitation et souhaite l'engagement de l'ensemble des acteurs de la chaîne à agir là où ils le peuvent », Martial Hamel, chef de la direction, Sanimax

« Le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à la réalisation d'une infrastructure qui aura un impact concret pour les citoyens de Lévis. Nous saluons la collaboration de tous, ce sont nos efforts communs et notre engagement qui ont permis l'aboutissement de ce projet important pour les citoyens de la circonscription des Chutes-de-la-Chaudière », Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et députée des Chutes-de-la-Chaudière

« Au nom des citoyens de Lévis, je tiens à remercier Sanimax d'avoir pris en compte nos préoccupations concernant les enjeux d'odeurs et l'importance d'une saine cohabitation. La Ville de Lévis est heureuse d'avoir collaboré à la réalisation de ce projet dont les effets bénéfiques seront perceptibles dès cet été » - Gilles Lehouillier, maire de Lévis



À propos de Sanimax

Pionnier de l'économie circulaire depuis sa fondation en 1939, Sanimax est une entreprise familiale québécoise spécialisée dans l'équarrissage. Chaque jour, l'entreprise récupère les restes de l'industrie agroalimentaire auprès de 25 000 partenaires partout en Amérique. Ces matières sont traitées dans les usines de Sanimax pour créer des ingrédients de haute qualité. Ces ingrédients seront ensuite retournés à des entreprises qui les utilisent pour la fabrication d'articles d'usage courant.

Aujourd'hui, la présence de Sanimax s'étend au Canada, aux États-Unis, en Colombie et au Brésil à travers plus de 17 installations. Chaque année, l'entreprise récupère et revalorise plus de deux millions de tonnes de matières premières, contribuant ainsi activement à bâtir un avenir plus vert pour les générations futures.

