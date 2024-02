Conçue pour remplacer les pompes à eaux usées défectueuses et leurs composants des plus grands fabricants d'Amérique du Nord, la nouvelle trousse Sanipit 24GR offre une solution de remplacement simple, fiable et sans dégâts.

CAMBRIDGE, Ontario, 23 février 2024 /CNW/ - SFA Saniflo, une division du Groupe SFA, chef de file mondial dans le domaine des pompes de macération, de broyage, de drainage et des stations de relevage hors sol, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle trousse de remplacement de pompe Sanipit 24GR.

La nouvelle trousse de remplacement de pompe Sanipit 24GR offre la solution de remplacement de pompe à eaux usées la plus fiable et la plus simple du marché. Cette trousse de pompe très polyvalente a été conçue pour être installée dans des bassins de 24 po de Liberty Pumps, Zoeller, Myers et d’autres fabricants de pompe pour relèvement d’eaux usées au Canada et aux États-Unis. (PRNewsfoto/SFA Saniflo Canada)

Les pompes à eaux usées défectueuses continuent de poser des problèmes persistants aux entrepreneurs en plomberie et aux propriétaires, avec des coûts d'entretien élevés, des problèmes de flottement et des réparations compliquées. Avec le lancement de la trousse de remplacement de pompe Sanipit 24GR, SFA Saniflo offre la solution de remplacement de pompe à eaux usées la plus fiable et la plus simple du marché.

Cette nouvelle trousse de remplacement de pompe comprend un moteur de broyeur intégré de 1 CV et un mécanisme de pression d'air qui s'adapte à la plupart des bassins de 24 pouces. Pouvant être installée dans des bassins de 24 pouces de Liberty Pumps, Zoeller et Myers, la trousse de pompe offre une excellente polyvalence et est compatible avec les systèmes de pompage existants. Le bassin actuel reste en place tandis que le couvercle de la trousse Sanipit 24GR s'y adapte facilement.

« Les pompes à eaux usées étant un élément essentiellement inchangé et problématique de l'industrie de la plomberie depuis plus de 50 ans, cette solution est prête à bouleverser le marché nord-américain, en offrant une option simple et à haut rendement pour remplacer les pompes à eaux usées défectueuses », a déclaré Regis Saragosti, chef de la direction de SFA Saniflo Amérique du Nord.

« Le marché américain du remplacement de pompe, en particulier en ce qui concerne le segment des pompes en fonte, manquait jusqu'ici d'options fiables pour les installateurs, a-t-il poursuivi. SFA Saniflo a identifié cette opportunité, et a mis à profit son équipe de conception innovante, ses capacités de recherche et développement étendues ainsi que son intégration verticale en tant que fabricant pour créer une solution révolutionnaire. Le résultat est une conception de pompe complète préassemblée qui offre le même niveau élevé de fiabilité et de performance que nos pompes à macérateur et à broyeur. »

Moteurs thermomagnétiques : La solution de SFA Saniflo repose sur l'utilisation de moteurs thermomagnétiques à cycle court, fonctionnalité qui est intégrée aux pompes Saniflo existantes. Cette conception répond aux besoins particuliers des installateurs, tandis qu'un système complet répond aux exigences des ingénieurs et des autres prescripteurs, offrant une meilleure fiabilité, une bonne redondance et un système de détection des eaux usées.

Bien que SFA Saniflo offre déjà une pompe hors sol robuste appelée Sanicubic 1, celle-ci n'est pas conçue pour être installée dans les systèmes de pompage d'eaux usées existants. En tirant parti des avantages et des caractéristiques de la Sanicubic et en les incorporant à la nouvelle trousse de remplacement de pompe, SFA Saniflo a élaboré une solution qui répond vraiment aux besoins des installateurs qui à la recherche d'un « service en gants blancs », à savoir une solution facile à entretenir et à remplacer, sans les dégâts associés aux eaux usées et aux déchets.

Remplacement sans dégâts : L'un des principaux facteurs de différenciation de la trousse Sanipit 24GR est sa capacité à créer une cavité sèche dans la fosse. Contrairement aux autres systèmes de pompage qui se trouvent directement dans les eaux usées, la conception de SFA Saniflo maintient les composants et le moteur séparés, assurant une expérience sans tracas et sans dégâts pour les installateurs de plomberie et les techniciens d'entretien.

« Le marché américain ne dispose pas de produit qui crée une cavité sèche à l'intérieur de la fosse, c'est-à-dire un produit qui assure une propreté et une facilité d'entretien inégalées, a affirmé M. Saragosti. La conception de notre pompe, qui tire parti de notre vaste expérience de la construction de systèmes et de solutions dans le monde entier, constitue une solution de remplacement ultra-fiable et facile à utiliser pour les fosses d'évacuation existantes. »

La trousse Sanipit 24GR offre toute une gamme de fonctions haut de gamme, y compris un adaptateur de refoulement en caoutchouc de 2 pouces avec clapet antiretour intégré, ainsi qu'un évent en caoutchouc de 2 pouces, et des points d'accès direct pour inspecter et remplacer le moteur et le pressostat d'air, ainsi que pour inspecter et nettoyer les tubes plongeurs. Son mécanisme de détection des eaux usées infaillible, doté d'une triple redondance, offre une fiabilité accrue. Un joint d'étanchéité protégeant des odeurs et des gaz d'égout assure un fonctionnement hygiénique et sans souci.

Pour plus d'informations sur la trousse Sanipit 24GR, visitez :

https://saniflo-ca.greenhousedigitalpr.com/sanipit-24gr.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2346335/Saniflo_Sanipit_24GR_Basin_2.jpg

SOURCE SFA Saniflo Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Phil Warren, SFA Saniflo Canada, 519 824-1134 | Poste 2806, [email protected]