Conçu pour de nouvelles applications résidentielles et commerciales, le système innovant Sanipit® 24 GR CB offre un système d'emballage préassemblé, efficace et sans tracas.

CAMBRIDGE, ON, le 26 avril 2024 /CNW/ -- Saniflo Amérique du Nord, une division du Groupe SFA basé à Paris, le leader mondial de la macération au-dessus du plancher, du moulin, des pompes de vidange et des stations de relèvement, a annoncé le lancement de son système de pompe à broyeur Sanipit® 24 GR CB préassemblé, à puissance unique.

Conçu pour répondre aux besoins des prescripteurs et des installateurs, l’ensemble Sanipit 24 GR CB offre une fiabilité inégalée et une longévité sans entretien grâce à son système avancé de détection des déchets.

Tout comme son homologue récemment introduit pour les applications de rénovation, le Sanipit® 24 GR, le nouveau Sanipit® 24 GR CB fournit l'ensemble de pompe de broyeur le plus fiable et le plus facile à utiliser sur le marché, mais maintenant contenu dans un bassin robuste en PEHD qui mesure 24 pouces de diamètre et 24 pouces de profondeur. Comme auparavant, le Sanipit® 24 GR CB est entièrement emballé et préassemblé avec un moteur de broyeur intégré de 1 ch, un mécanisme de pression d'air et un système de commande et d'alarme externe.

Avec un accès facile à tous les principaux composants internes, y compris le moteur, la lame de broyeur et les pressostats, le Sanipit® 24 GR CB est une solution parfaite pour les installations d'éjecteurs d'eaux usées dans le cadre de nouveaux projets résidentiels et commerciaux.

« Les constructeurs d'habitations et les ingénieurs en mécanique d'aujourd'hui, lorsqu'ils comparent les spécifications de divers produits, peuvent trouver que les options du marché des éjecteurs d'eaux usées sont limitées, explique Regis Saragosti, chef de la direction de SFA Saniflo North America. « Cette réalisation nous a poussés à innover et à perturber le marché nord-américain en offrant une option d'éjecteur d'eaux usées haute performance et sans tracas pour les nouvelles installations. »

« SFA Saniflo a tiré parti de son équipe de conception novatrice, de ses vastes capacités de recherche et de développement et de son intégration verticale en tant que fabricant pour créer une solution révolutionnaire, Saragosti poursuit en notant que presque tous les produits et composants de Saniflo sont fabriqués dans l'installation de fabrication de SFA en France. « Le résultat est une pompe préassemblée complète qui offre le même niveau élevé de fiabilité et de performance que notre macérateur et nos pompes de broyeur hors terre. »

Principales caractéristiques du Sanipit® 24 GR CB :

Système de commutation de pression d'air à triple redondance : la clé de la solution Sanipit ® est son utilisation de moteurs thermomagnétiques à cycle court, une fonction déjà présente dans les pompes SFA Saniflo existantes. Le Sanipit ® est équipé d'un système de pressostat à triple redondance, chaque commutateur étant doté de son propre tube plongeur, conçu pour rendre la défaillance presque impossible. Cette configuration assure un débit continu d'eaux usées sans obstruction, ce qui réduit considérablement le besoin de réparations. Conçu pour répondre aux besoins des prescripteurs et des installateurs, l'ensemble Sanipit ® 24 GR CB offre une fiabilité inégalée et une longévité sans entretien grâce à ce système avancé de détection des déchets.

Autres caractéristiques :

Puissant moteur de 1 ch intégré, équipé d'une lame de broyeur en acier inoxydable qui peut traiter des applications résidentielles et commerciales plus vastes.

Accès facile à tous les principaux composants internes, y compris le moteur, la lame de moulin et les pressostats, pour une inspection ou un remplacement pratique.

La distance de pompage peut aller jusqu'à 25 pieds verticaux ou/ou 328 pieds horizontaux; la tête d'arrêt maximale est de 33 pieds.

Le débit de refoulement maximal dans un tuyau de refoulement de 2 pouces à trois pieds est de 66 gallons par minute.

Panneau de commande externe facilitant le montage mural et système d'alarme visuel/sonore.

