MONTRÉAL, le 23 févr. 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est heureux d'annoncer la reconduction du projet d'aménagement transitoire à la Chapelle de la Réparation, La Place éphémère du Sanctuaire, pour l'été 2024. Une belle collaboration qui se poursuit avec les Frères Capucins, propriétaires du site.

Sanctuaire de la Réparation : RDP-PAT poursuit l'animation et l’occupation du site Crédits photo : Castor et Pollux, paysage et design urbain Michael Abril photographe (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles)

« La Place éphémère du Sanctuaire a connu un beau succès l'an dernier. Les citoyen(ne)s étaient au rendez-vous et les commentaires que nous avons reçus étaient positifs. Les gens ont un réel attachement à cet espace et ils en ont témoigné. C'est pour cette raison que nous avons décidé de l'aménager à nouveau cette année. Nous voulons donner vie à cet espace pendant que son avenir se prépare », explique la mairesse de l'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois.

Vers un plan directeur

Les propriétaires du Sanctuaire de la Réparation, les Frères Capucins, ont contacté l'arrondissement pour partager leurs intentions de mettre en valeur les espaces sous-utilisés de leur site, comme une partie de l'immense stationnement, afin de soutenir la pérennité des installations religieuses et du boisé. L'arrondissement a levé la main pour y inclure une place publique.

« Nous nous considérons comme les gardiens d'un site qui occupe une place très particulière dans la mémoire collective des Pointeliers et Pointelières et nous sommes très heureux de poursuivre notre proximité fraternelle avec eux grâce à ce projet » a précisé le frère Benny Vincent, Ministre provincial des Frères Capucins.

Dans le but d'assurer un déploiement harmonieux du site en respect de son caractère patrimonial, l'arrondissement et les Frères Capucins travaillent à un plan directeur qui contiendra des propositions d'aménagements dont la place publique permanente qui figurera parmi les legs du 350e de Pointe-aux-Trembles.

La Place éphémère du Sanctuaire a été le premier jalon du grand projet de requalification du site et a permis à la population de redécouvrir les lieux grâce à des aménagements temporaires et des journées thématiques avec ateliers, animations et prestations artistiques. Une boîte à idées in situ et un sondage en ligne ont permis à l'arrondissement de récolter des informations sur les attentes, les besoins et la vision des citoyens(ne)s sur l'avenir du site, informations qui ont servi à alimenter le plan directeur. Cette démarche de consultation a également permis aux citoyen(ne)s d'exprimer leur attachement à ce site fondé en 1896.

Au total, le projet transitoire de 2023 aura permis de mobiliser quelque 25 partenaires du milieu, et d'interpeller près de 200 personnes dans le processus de consultation tout au long de l'été.

À l'été 2024, La Place éphémère du Sanctuaire sera animée par des journées thématiques, des prestations artistiques et des ateliers.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Renseignements: Source et renseignements : Marie Noël-de-Tilly, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, 514 242-9249, [email protected]