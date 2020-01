Samsung offre sa robuste Galaxy Tab Active Pro au marché du travail canadien

La Samsung Galaxy Tab Active Pro est conçue pour les travailleurs des industries telles que le pétrole/les champs pétrolifères, le commerce de détail/les entrepôts, la construction et les services publics (police/services publics), permettant un accès facile aux applications principales lorsqu'il s'agit de relever des défis du monde réel -- sur place et en déplacement. Il met l'accent sur sa conception durable, et sa capacité à résister aux pressions, températures, vibrations et chutes excessives répond à la certification militaire aux spécifications militaires MIL-STD-810G. 1 La Galaxy Tab Active Pro a également obtenu la certification IP68, ce qui lui permet de résister à la poussière et à l'eau. 2

« Alors que la demande pour des solutions mobiles numériques plus novatrices, mais aussi robustes, continue de croître, les entreprises canadiennes se tournent vers des marques auxquelles elles peuvent faire confiance pour accélérer de façon sécuritaire leur transformation numérique », a déclaré Jennifer Safruk, vice-présidente, division mobile, Samsung Canada. « Chez Samsung, nous estimons que l'un des principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles recherchent les bonnes solutions mobiles est le manque de personnalisation et de sécurité offert par les appareils grand public. C'est pourquoi nous avons conçu un appareil extrêmement robuste qui non seulement offre une solution mobile fiable et personnalisable, mais aussi une sécurité de niveau militaire grâce à Samsung Knox - la Galaxy Tab Active Pro. »

La puissance qui dure toute la journée de travail à l'extérieur, même par mauvais temps, avec la Galaxy Tab Active Pro. Pour aider les travailleurs à continuer sur leur lancée, la Tab Active Pro est dotée d'un mode tactile humide et comprend également un stylet S Pen certifié IP68 résistant à l'eau et à la poussière3. De plus, le mode permettant de toucher la tablette avec des gants offre une plus grande flexibilité grâce à l'utilisation de l'écran tactile, même lorsque l'utilisateur porte des gants de travail.4

Autres caractéristiques de productivité pour l'utilisateur professionnel : un écran de 10,1 po -- le plus grand à ce jour pour la gamme de tablettes professionnelles robustes de Samsung -- ainsi qu'une batterie remplaçable à chargement rapide qui peut alimenter l'appareil pendant 15 heures.5 La Tab Active Pro comporte un panneau arrière amovible, lequel permet d'insérer facilement une batterie de secours entièrement chargée pendant le travail sur le terrain ou 24 heures sur 24.

Apporter un flux de travail sans interruption aux environnements industriels

Samsung DeX (expérience d'ordinateur de bureau) est maintenant disponible pour la première fois sur le modèle phare de tablette robuste de Samsung. DeX crée une expérience semblable à un ordinateur de bureau plus immersive sur la tablette, permettant aux entreprises d'être plus productives en dehors du bureau et dans des environnements plus difficiles. Il peut être utilisé de deux façons : Utilisez le mode double pour une connectivité avec de grands écrans, ou le mode simple, qui emploie un clavier pour transformer la tablette en station de travail.6 Cela permet d'assurer un flux de travail continu, que ce soit sur le terrain ou sur le plancher d'usine.

D'autres fonctionnalités de flux de travail comprennent les broches POGO, permettant aux utilisateurs de connecter et de charger facilement la tablette, ou de fixer des accessoires compatibles offerts par des tiers, en plus d'être adaptés à leur secteur d'activité. De plus, un nouveau bouton programmable permet aux utilisateurs d'accéder plus rapidement aux principales applications professionnelles dont ils ont besoin dans le cadre de leur travail.

Les caractéristiques supplémentaires de la tablette Tab Active Pro comprennent :

Connectivité LTE : Le travail peut continuer même sans WiFi : cette tablette LTE apporte une connectivité supplémentaire.

: Le travail peut continuer même sans WiFi : cette tablette LTE apporte une connectivité supplémentaire. Appareil photo haute résolution : L'appareil photo arrière avec mise au point automatique de 13 Mpx et l'appareil photo avant de 8 Mpx facilitent l'enregistrement de rapports de terrain détaillés ou la numérisation de documents ainsi que le partage avec des collègues.

: L'appareil photo arrière avec mise au point automatique de 13 Mpx et l'appareil photo avant de 8 Mpx facilitent l'enregistrement de rapports de terrain détaillés ou la numérisation de documents ainsi que le partage avec des collègues. Samsung Knox : La sécurité à chaque niveau pour vous protéger. Samsung Knox est intégré à la tablette à partir de la puce matérielle pour isoler, crypter et sécuriser vos données, afin que vous puissiez mieux protéger tout ce qui vous tient à cœur.

: La sécurité à chaque niveau pour vous protéger. Samsung Knox est intégré à la tablette à partir de la puce matérielle pour isoler, crypter et sécuriser vos données, afin que vous puissiez mieux protéger tout ce qui vous tient à cœur. Google AR Core : Cela permet à la tablette de tirer parti de la réalité augmentée (RA) et de combiner les environnements réels et virtuels.7 Des services tels que l'assistance en RA peuvent apporter aux travailleurs des informations sur le terrain, tandis que la formation en RA peut améliorer la formation des nouvelles recrues.

Écosystème d'applications et accessoires

La Galaxy Tab Active Pro offre aux entreprises un système ouvert mais sécurisé qui leur permet de profiter d'un écosystème d'applications et d'accessoires partenaires, sans compromettre la fonctionnalité de l'ensemble de la tablette (c'est-à-dire l'utilisation du S Pen). Cette fonction aide les utilisateurs à gérer des tâches adaptées à leur secteur d'activité, telles que les applications de gestion des actifs, d'automatisation en usine et de sécurité publique.

Les entreprises peuvent également accéder à une trousse de développement logiciel sécurisé qui exploite la tablette Tab Active Pro pour fournir une solution mobile personnalisée. Cela permet aux entreprises de créer leurs propres applications tout en profitant pleinement des fonctionnalités de la tablette. De plus, une gamme d'accessoires est disponible, y compris des fixations de qualité professionnelle pour les flottes commerciales, des dragonnes pour l'utilisation d'une seule main dans les usines et des socles de chargement multiples pour différentes industries.8

Sécurisé par Knox et toujours prêt pour vos activités

La Galaxy Tab Active Pro offre la technologie novatrice de Samsung, y compris la plateforme Knox et DeX, pour des capacités de travail flexibles et à distance. Samsung Knox, une plateforme de sécurité de niveau défense conçue à partir de la puce, aide à assurer la protection de tous les périphériques déployés. De plus, la tablette prend en charge les solutions d'entreprise Knox qui fournissent à l'administrateur informatique de l'entreprise les outils nécessaires pour déployer, configurer et gérer la tablette Tab Active Pro dans toute l'entreprise.

La plateforme Knox pour entreprises a été conçue pour les cas d'utilisation de haute sécurité, y compris les besoins des organisations publiques et des industries réglementées. Elle offre des options de configuration et de gestion avancées, une connectivité RPV robuste et des analyses complètes de l'utilisation des données.9

Knox Manage est une solution infonuagique économique de gestion de la mobilité en entreprise avec une licence abordable, offrant un processus de déploiement simple pour aider les entreprises à répondre aux préoccupations de sécurité. Cette fonctionnalité de sécurité permet aux entreprises de restreindre l'accès des employés à certaines applications ou sites Web, et de dépanner à distance les appareils ou les effacer en cas de perte.10

La Samsung Galaxy Tab Active Pro est maintenant disponible au Canada par l'entremise des magasins Samsung, de Samsung.com et du réseau de partenaires de revente de TI de Samsung. Pour en savoir plus et obtenir la fiche technique complète de la tablette Galaxy Tab Active Pro, visitez le https://www.samsung.com/ca/business/tablets/galaxy-tab-active-pro-t547/ .

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada , sur Instagram @samsungcanada ou sur Twitter @SamsungCanada .

1Cet appareil est conforme aux spécifications militaires (MIL-STD-810G) relatives à un sous-ensemble de 21 conditions environnementales particulières, comprenant les températures, la poussière, les chocs/la vibration ainsi que la basse pression/haute altitude. L'utilisation en monde réel varie en fonction des conditions environnementales particulières selon les tests de certification MIL-STD-810G. Samsung ne garantit pas le rendement de l'appareil dans toutes les conditions extrêmes. Veuillez consulter le Guide de ventes rapide de la boîte.

2IP68 est basé sur un test d'immersion allant jusqu'à 1,5 m d'eau douce pendant un maximum de 30 minutes. Utilisation à la plage ou à la piscine non conseillée. Les dommages causés par l'eau ou la poussière ne sont pas couverts par la garantie.

3La télécommande S Pen peut fonctionner jusqu'à 10 mètres dans un espace ouvert. La performance dépend des circonstances. La prise en charge des commandes aériennes peut varier selon les applications. La fonctionnalité d'exportation de texte est prise en charge uniquement dans l'application Samsung Notes. La disponibilité peut varier selon les langues.

4Fonctionne dans des conditions d'utilisations normales de gants fins, pas pour tous les gants

5Selon l'autonomie moyenne d'une batterie utilisée dans des conditions normales. Rendement moyen prévu calculé selon une utilisation normale. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs comme le réseau, les fonctions sélectionnées, la fréquence des appels et les habitudes d'utilisation des applications vocales, de données et autres. Les résultats peuvent varier.

6DeX peut être activé à partir de la Samsung Galaxy Tab Active Pro grâce à des accessoires tiers, vendus séparément. Les accessoires et l'écran sont vendus séparément. Samsung DeX avec un adaptateur HDMI, un adaptateur multiport ou un câble est disponible sur Galaxy Tab Active Pro. L'utilisation d'un authentique câble ou adaptateur HDMI de Samsung qualifié pour le Samsung Dex est recommandée. Le câble est vendu séparément et certaines fonctions peuvent différer du DeX Pad. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner ou nécessiter une licence (à des fins d'achat) sur le Samsung DeX.

7La Galaxy Tab Active Pro est certifiée Google ARCore, une certification accordée aux appareils dotés des trois fonctionnalités (capture de mouvement, compréhension de l'environnement et estimation de la lumière) utilisées pour intégrer du contenu virtuel au monde réel.

8 Accessoires vendus séparément.

9 Vendue séparément.

10 Vendue séparément.

