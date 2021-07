Sam Hammond est honoré de représenter plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires d'un océan à l'autre.

« J'ai participé activement au travail, essentiel, de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants dès la première AGA à laquelle j'ai assisté, en juillet 2004, et j'ai travaillé sans relâche à consolider la place de la FEEO dans le mouvement syndical, indique Sam Hammond. Cela m'a permis de nouer de solides alliances avec des syndicats et des dirigeantes et dirigeants syndicaux aux quatre coins du pays. Nous devrions être très fiers de nos efforts individuels et collectifs pour protéger nos membres et défendre nos droits fondamentaux en matière de négociation collective ainsi que l'éducation publique financée par l'État. »

D'abord élu au Comité exécutif provincial de la FEEO, Sam Hammond a ensuite occupé un poste de vice-président, puis de premier vice-président avant d'être élu à la présidence de cette organisation en 2009. Il a siégé au Comité exécutif de la CTF/FCE à titre de président désigné et de vice-président, et a présidé le Comité des finances, le Comité des Statuts et des Règlements administratifs et le Comité consultatif de la profession enseignante de la Fédération.

Médaillé du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et lauréat du prix des alliées et alliés de Toronto Pflag, Sam Hammond est membre depuis 12 ans du Conseil d'administration de la CTF/FCE dont il soutient inconditionnellement le travail si fondamental. Il a enseigné à toutes les années de la maternelle à la 8e, a été instructeur du programme d'Études du travail et de la main-d'œuvre à l'Université McMaster en plus d'enseigner la négociation collective pour le Congrès du travail du Canada et de donner des cours de qualification additionnelle à l'Université Brock.

Les quatre porte-paroles du milieu de l'éducation publique ci-dessous ont été élus comme vice-présidentes et vice-présidents de la CTF/FCE et, à ce titre, siégeront au Comité exécutif pour un mandat de deux ans (2021-2023) aux côtés de Sam Hammond :

Clint Johnston , vice-président (Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique)

, vice-président (Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique) Jenny Regal , vice-présidente (The Alberta Teachers' Association)

, vice-présidente (The Alberta Teachers' Association) Paul Wozney , vice-président (Nova Scotia Teachers' Union)

, vice-président (Nova Scotia Teachers' Union) Heidi Yetman , vice-présidente (Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec)

Le Comité exécutif de la CTF/FCE comprend aussi Shelley L. Morse, en qualité de présidente sortante (2021-2022), et la secrétaire générale, Cassandra Hallett.

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante. Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement, la CTF/FCE représente plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada.

