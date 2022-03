SALON VISEZ DROIT 2022 - LE DROIT EST PARTOUT, LE SALON AUSSI!

MONTRÉAL, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Barreau de Montréal présente la 24e édition du Salon VISEZ DROIT qui, malgré le contexte actuel, poursuit sa mission de rendre le système de justice accessible à tous par la tenue du plus important événement grand public et gratuit du milieu juridique au Québec!

Le Salon VISEZ DROIT en mode virtuel

Le Salon VISEZ DROIT offrira, en mars et avril, une foule d'activités virtuelles gratuites afin d'informer la population de ses droits et obligations, de vulgariser l'information juridique et de rendre le système de justice plus accessible.

MARS

10 mars, 12 h 30 à 13 h 30 | Conférence : Rénovictions : le point sur ce phénomène!

Mes Emmanuelle De Champlain et Annie Rainville parleront notamment des droits et des recours lors de la réception d'un avis d'éviction d'un propriétaire voulant effectuer des rénovations. Elles donneront également de l'informations sur les concepts juridiques, le processus judiciaire et les jurisprudences récentes liés aux rénovictions, un phénomène social d'actualité.

15 mars, 12 h 30 à 13 h 30 | Conversation : Violence sexuelle : la prise en charge dans le district judiciaire de Montréal

Dans la foulée de la mouvance sociale de violence sexuelle, plusieurs s'intéressent à la prise en charge judiciaire face à un tel acte. Alors qu'ils peuvent prendre différentes formes, les cas de violence sexuelle font l'objet d'examens rigoureux. L'honorable Geneviève Graton, juge de la Cour du Québec à la chambre criminelle et pénale de Montréal, Me Rachelle Pitre, procureure en chef adjointe au DPCP de Montréal et le sergent-détective Pascal Fortier du SPVM, discutent du traitement de ces dossiers à toutes les étapes du processus judiciaire.

21 mars, 12 h 15 à 13 h 45 | Conférence : L'État de droit, libertés individuelles : où en sommes-nous?

Conférence donnée par Me Frédéric Bérard, docteur en droit, politologue qui a poursuivi des études postdoctorales en philosophie, qui a été récipiendaire d'une douzaine de prix d'excellence en enseignement décernés par l'Université de Montréal et l'Université McGill. Me Bérard commentera les enjeux juridiques actuels et répondra aux questions. Cette conférence s'adresse à un public de niveau collégial en particulier et au grand public en général. La conférence sera animée par Me Alexandre Forest, président du comité du Salon VISEZ DROIT.

22 mars, 10 h 15 à 11 h 15 | Jeu interactif : Chaque chose en son temps

Jeu interactif animé par Me Joey Hanna, qui consiste à situer sur une ligne du temps des images illustrant divers événements ayant marqué l'évolution juridique depuis la fondation de Montréal. Cette activité est offerte en exclusivité aux élèves de l'école primaire Jean-Grou à Montréal.

22 mars, 12 h 30 à 13 h 30 | Conférence : L'ABC d'une demande d'asile au Canada

Il existe plusieurs règles entourant une demande d'asile au Canada, d'où l'importance d'être bien informé et conseillé à cet effet. Dans cette conférence, Me Stéphane Handfield, avocat en droit de l'immigration, fera le point sur la procédure et les critères à respecter afin d'être reconnu comme réfugié au Canada. Les recours d'appel et l'Entente sur les tiers pays sûrs seront également abordés.

24 et 31 mars, 12 h à 18 h | Consultations juridiques gratuites avec des avocats et avocates du Barreau de Montréal - en mode virtuel. Sur rendez-vous. Pour ce faire, les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous au www.salonvisezdroit.com.

AVRIL

4 avril, heure à confirmer | Procès simulé : Au bout du rouleau

Simulation d'un procès pour tentative de meurtre devant la chambre criminelle et pénale de la Cour supérieure, où l'accusée est une victime d'intimidation qui s'en est prise à son agresseur. À l'exception du juge, tous les rôles sont interprétés par des étudiants du Cégep de Lanaudière à l'Assomption.

6 avril, 13 h à 13 h 45 | Cérémonie de remise de prix : La justice a bonne mine

Cérémonie de remise des prix du concours d'essai littéraire, sous le thème « Comment maintenir le dialogue avec une personne qui ne partage pas ton opinion? », animée par Me André d'Orsonnens.

7 avril, 10 h 15 à 11 h 30 | Cérémonie de clôture et Remise des prix VISEZ DROIT

Cérémonie de clôture de la 24e édition du Salon VISEZ DROIT en présence du très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, et remise des prix VISEZ DROIT à Mme Cynthia Bennett (volet public) et Me Nathalie Lefebvre (volet juridique).

Consultez régulièrement la programmation détaillée au www.salonvisezdroit.com puisque de nouvelles activités y seront ajoutées au cours des prochains jours, en plus de celles-ci confirmées pour mars et avril.

Le Salon VISEZ DROIT est une présentation de la ville de Montréal et Desjardins en collaboration avec Justice Québec, la Chambre de la sécurité financière, la CNESST, JuridiQC, OACIQ, Druide, le Journal de Montréal, 24 heures, 98,5 et Wilson & Lafleur.

AVIS AUX MÉDIAS : Pour toutes demandes d'entrevue et/ou d'informations, veuillez communiquer avec Chantale Baar au (514) 992-6463.

SOURCE Barreau de Montréal

Renseignements: Chantale Baar, responsable des relations médias, Les Productions Têtes d'Affiche inc., [email protected] / (514) 992-6463