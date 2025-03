/R E P E A T --Le Barreau de Montréal invite le grand public à un rendez-vous unique : Une journée portes ouvertes au Palais de justice de Montréal et à la Cour d'appel du Québec/

MONTRÉAL, le 25 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre des Rendez-vous VISEZ DROIT, le Barreau de Montréal invite le grand public à participer à un événement unique qui offre l'occasion d'entrer dans les coulisses du système de justice : une journée portes ouvertes au Palais de justice de Montréal et à la Cour d'appel du Québec, le samedi 29 mars.

Pour l'occasion, l'acteur Sébastien Delorme, occupant l'un des rôles vedettes de la série québécoise Indéfendable, agira à titre d'ambassadeur de l'événement.

UN PROGRAMME UNIQUE RICHE EN ACTIVITÉS POUR TOUS LES ÂGES

Activités au Palais de justice

Très populaires consultations juridiques gratuites

9 h 30 à 16 h 30

Cette initiative a pour objectif de faciliter l'accès à la justice en offrant des conseils juridiques gratuits offerts par des avocats bénévoles, qui répondront aux questions du public, en français et en anglais, dans une variété de domaines juridiques, notamment le droit de la famille, le droit du travail, le droit du logement, le droit de l'immigration, la fiscalité et les litiges administratifs.

Visites guidées du Palais de justice

Départs réguliers de 10 h à 15 h 30 (les portes ouvrent à 9 h 30)

Les participants auront notamment l'opportunité de visiter des salles d'audience ainsi que les greffes, et pourront également accéder à une partie de la zone de détention (parloir des avocats et fourgons cellulaires), habituellement inaccessible au public. L'inscription se fait sur place. Rendez-vous au 5e étage du Palais de justice.

Procès simulé du Grand méchant loup

9 h 45 à 10 h 45 - 1ère représentation | (13 h 15 à 14 h 15 - 2e représentation)

Présenté en collaboration avec le Festival interculturel du conte de Montréal (FICM)

Après une saga judiciaire palpitante, le Grand Méchant Loup a été reconnu coupable de diverses infractions criminelles. Le moment est enfin venu pour la juge de lui imposer sa sentence. Mais voilà, l'avocat de la défense et la procureure de la Couronne ne parviennent pas à s'entendre sur la peine à infliger. C'est là que le public est appelé à intervenir ! En tant que juré, il sera invité à assister à ce procès captivant où sera débattue une question cruciale : faut-il retirer le Grand Méchant Loup des contes pour enfants ? C'est une occasion de participer à un événement judiciaire hors du commun et de décider du sort du plus célèbre des loups !

Activités à la Cour d'appel dans le cadre de son 175e anniversaire.

Le public est invité à visiter le magnifique édifice Ernest-Cormier pour en apprendre davantage sur la Cour d'appel du Québec.

12 h à 13 h 45 Visites guidées 14 h 30 à 15 h 30 Rencontre avec les juges de la Cour d'appel, dont la juge en chef du Québec,

l'honorable Manon Savard, répondant aux questions du journaliste Yves Boisvert

Zone exposants et SPVM

Seront sur place : l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration, le Centre communautaire juridique de Montréal, le Centre de justice de proximité Grand Montréal, la Clinique juridique du Barreau du Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Rebâtir, Educaloi, la Fondation du Barreau du Québec, le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement au travail de la province de Québec, Juripop, Justice Pro Bono, Justice Québec, Service Canada, Services juridiques communautaires de Pointe Saint-Charles et Petite Bourgogne et la Ville de Montréal.

L'Espace SPVM permettra quant à lui au public de rencontrer le Groupe tactique d'intervention (GTI), le groupe de Soutien et d'interventions spécialisées (SIS) ainsi que l'escouade canine.

Merci à nos partenaires

Cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Montréal, qui s'associe aux Rendez-vous VISEZ DROIT en tant que partenaire présentateur, ainsi qu'au soutien financier de Justice Québec.

Pour plus de détails sur la journée portes ouvertes et la programmation : www.visezdroit.com.

SOURCE BARREAU DE MONTREAL

Renseignements : Chantale Baar, Communications Chantale Baar, [email protected] / (514) 992-6463