SALON VISEZ DROIT 2022 - LE DROIT EST PARTOUT, LE SALON AUSSI!

MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Barreau de Montréal présente la 24e édition du Salon VISEZ DROIT qui, malgré le contexte actuel, poursuit sa mission de rendre le système de justice accessible à tous par la tenue du plus important événement grand public et gratuit du milieu juridique au Québec!

Le Salon VISEZ DROIT en mode virtuel

Le Salon VISEZ DROIT offrira, de février à avril, une foule d'activités virtuelles gratuites afin d'informer la population de ses droits et obligations, de vulgariser l'information juridique et de rendre le système de justice plus accessible. Consultez régulièrement la programmation détaillée au www.salonvisezdroit.com puisque de nouvelles activités y seront ajoutées au cours des prochaines semaines.

Au programme de février :

Des capsules d'information juridique qui aborderont des enjeux d'actualité et d'intérêt ainsi que des conférences dynamiques et interactives sur des sujets juridiques adaptés aux réalités du public :

9 février, 11 h 45 à 12 h 45 | Conduite dangereuse : un choix lourd de conséquences

Joignez-vous à Me Sylvie Dulude et Me Marie-Ève Tremblay, procureures aux poursuites criminelles et pénales, alors qu'elles expliqueront les conséquences de la conduite en état d'ébriété et du textage au volant.

15 février, 10 h à 11 h | Connaître mes droits en tant qu'enfant, c'est important!

Atelier de sensibilisation portant sur les droits des enfants présenté par le Regroupement des Organismes ESPACE du Québec, dont les organismes sont dédiés à prévenir toutes les formes de violence faites aux enfants.

16 février, 12 h 30 à 13 h 30 | Harcèlement psychologique et santé mentale, mieux vaut agir!

Conférence animée par Me David Bessette portant sur les différents types de harcèlement observés au travail, leurs impacts et les recours mis à la disposition des travailleurs et des entreprises pour y mettre fin.

Le Salon VISEZ DROIT est une présentation de la ville de Montréal et Desjardins en collaboration avec Justice Québec, la Chambre de la sécurité financière, la CNESST, JuridiQC, Druide, le Journal de Montréal, 24 heures, 98,5 et Wilson & Lafleur.

AVIS AUX MÉDIAS : Pour toutes demandes d'entrevue et/ou d'informations, veuillez communiquer avec Chantale Baar au (514) 992-6463.

SOURCE Barreau de Montréal

Renseignements: Chantale Baar, responsable des relations médias, Les Productions Têtes d'Affiche inc., [email protected] / (514) 992-6463