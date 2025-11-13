Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2025 - Réinventer la performance dans un monde en Mouvement

Le rendez-vous annuel des leaders de la performance et de l'innovation aura lieu le 13 novembre 2025 au Palais des congrès de Montréal

MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) convie dirigeants, experts et passionnés d'innovation au Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (Salon MPA), le grand rassemblement annuel dédié à la performance, à l'innovation et à la transformation organisationnelle.

Sous le thème « Réinventer la performance dans un monde en Mouvement », cette 33ᵉ édition invite les organisations à repenser leurs modèles de gestion à l'ère de la complexité, de la durabilité et du changement constant.

Réinventer la performance collective

Pour Guy Martel, président-directeur général du MQQ, cette édition marque un tournant :

« Dans un contexte économique où les entreprises canadiennes doivent conjuguer incertitude, innovation et rareté de main-d'œuvre, la performance ne peut plus se résumer aux chiffres. Elle repose sur une démarche cohérente qui unit l'amélioration des processus, l'engagement des personnes et le pouvoir des technologies, dans une vision responsable et durable. »

Une expérience immersive et inspirante

Le Salon MPA 2025 offrira une expérience unique où l'apprentissage et l'action se rencontrent. Véritable laboratoire vivant de la performance, l'événement rassemblera des experts de haut niveau, des organisations d'avant-garde et des centaines de participants venus découvrir les pratiques qui façonnent le Québec d'aujourd'hui et de demain.

Au cœur du Salon, une zone expérientielle de ludification (gamification) permettra aux visiteurs d'expérimenter concrètement les meilleures pratiques de gestion, dans une approche participative et dynamique.

Les participants pourront assister à 13 conférences, dont une Grande conférence, et découvrir la zone "Cas à succès", où 35 entreprises présenteront des projets inspirants d'amélioration continue et d'innovation durable. Ils pourront également explorer la zone "Experts", rassemblant plus de 40 kiosques de partenaires et d'organisations spécialisées, offrant conseils, solutions et partages d'expériences concrets. Le Salon, c'est également un espace de réseautage vibrant, favorisant les échanges entre dirigeants, gestionnaires et professionnels.

Ensemble, ces composantes font du Salon MPA un rendez-vous immersif, concret et profondément humain, où la performance se vit, se partage et s'inspire.

Nouveauté 2025 : Espace Premières Nations Meet-Up (PNMU)

En collaboration avec Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), Société Atisham et O5 Technologies, le MQQ inaugure un espace inédit favorisant le dialogue entre entreprises autochtones et allochtones, une rencontre axée sur la collaboration, la réciprocité et la prospérité partagée.

Moments phares à ne pas manquer

Forum des leaders -- Piloter la croissance dans un monde incertain

9 h 30 à 10 h 45 -- Présenté par Hydro-Québec

Animé par Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne et analyste économique, ce panel réunira :

Isabelle Dufour, VP, SAQ

Julie Morand, VP, Fonds de solidarité FTQ

Mélanie Paul, présidente, Mocassins & Talons hauts

Francis Richer de La Flèche, VP, Bombardier

François Roberge, PDG, La Vie en Rose

Programmation - Espace Premières Nations Meet-Up (PNMU)

9 h 00 - 9 h 30 : Accueil des participants, invités, officiels et dignitaires

Présentation de l'Espace PNMU et aperçu de la programmation de la journée.

9 h 30 - 9 h 50 : Allocutions des officiels

10 h 00 : InnoLab PNMU Conférence et panel d'experts autour de la thématique :

« Profil de la main-d'œuvre dans un cadre de performance globale ».

11 h 15: Point de presse

14 h 45 : InnoLab PNMU Deuxième conférence et panel d'experts autour de la thématique :

« Cadre d'investissement pour la performance des entreprises autochtones et québécoises »

Grande conférence - Et si la performance ne se mesurait plus uniquement en résultats ?

15 h 30 à 16 h 30

Steve Trinque, entrepreneur et catalyseur de prospérité humaine, explorera le lien entre sens, leadership et performance :

« La vraie performance ne réside plus dans la course aux résultats, mais dans notre capacité à rester profondément humains au cœur du changement. »

Reconnaissance du leadership québécois et canadien

Le Salon MPA demeure le lieu de remise des Prix performance Québec, distinction officielle du gouvernement du Québec qui souligne l'excellence en gestion et la performance globale des organisations d'ici.

Nouveauté cette année, le Salon accueillera également la remise des Prix Excellence Canada, reconnaissant les organisations canadiennes qui se distinguent par leurs pratiques exemplaires en qualité et en innovation.

L'événement sera aussi marqué par l'annonce officielle de deux nouveaux leaders autochtones, honorés en présence de dignitaires et représentants gouvernementaux, soulignant ainsi l'importance de la collaboration et du rayonnement des Premières Nations dans l'écosystème de la performance.

Partenaires du Salon MPA 2025

Partenaires Diamant : Développement économique Canada, Hydro-Québec, La Presse

Partenaires Argent : Desjardins, Proaction International, Alouette

Partenaires Bronze : CNESST, Fonds de solidarité FTQ, Héroux-Devtek, Investissement Québec, La chaise bleue

Partenaires Espace Premières Nations : Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), O5 Technologies, Hydro-Québec, Alouette, Société Atisham, Ébénisterie Shakashtueu

Commanditaires à la carte : M2S

À propos du Mouvement québécois de la qualité et du Salon MPA

Depuis plus de 40 ans, le Mouvement québécois de la qualité mobilise les organisations québécoises autour de l'amélioration continue, de l'innovation et de la performance organisationnelle. Le Salon sur les meilleures pratiques d'affaires est organisé par le MQQ, avec l'appui du gouvernement du Québec et de nombreux partenaires publics et privés.

https://www.qualite.qc.ca/salon-mpa/

Invitation aux médias

Les journalistes et représentants des médias sont invités à assister au Salon MPA 2025, le 13 novembre au Palais des congrès de Montréal.

