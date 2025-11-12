/R E P R I S E --AVIS DE CONVOCATION MÉDIA - Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2025/

Nouvelles fournies parMouvement québécois de la qualité
12 nov, 2025, 07:00 ET
Réinventer la performance dans un monde en Mouvement
Le rendez-vous annuel des leaders de la performance et de l'innovation aura lieu le 13 novembre 2025 au Palais des congrès de Montréal
MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) convie les journalistes et représentants des médias au Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (Salon MPA), le plus grand rassemblement annuel dédié à la performance, à l'innovation et à la transformation organisationnelle.
Sous le thème « Réinventer la performance dans un monde en Mouvement », cette 33ᵉ édition invite les organisations à repenser leurs modèles de gestion à l'ère de la complexité, de la durabilité et du changement constant.
Le Salon MPA 2025 proposera une expérience immersive où apprentissage, innovation et action se rencontrent.
QUAND :
Jeudi 13 novembre 2025
OÙ :
Palais des congrès de Montréal
QUOI :
De 8 h 30 à 17 h, les participants pourront assister à 13 conférences, dont une Grande conférence, explorer la zone "Cas à succès" mettant en valeur 35 entreprises inspirantes, ainsi que la zone "Experts" réunissant plus de 40 partenaires et organisations spécialisées.
Une zone expérientielle de ludification (gamification) permettra également de vivre les meilleures pratiques de gestion de façon participative et concrète.
GRANDS MOMENTS À NE PAS MANQUER
Forum des leaders - Piloter la croissance dans un monde incertain
9 h 30 à 10 h 45 - Présenté par Hydro-Québec
Animé par : Pierre-Olivier Zappa, chef d'antenne et analyste économique
Panélistes :
- Isabelle Dufour, VP, SAQ
- Julie Morand, VP, Fonds de solidarité FTQ
- Mélanie Paul, présidente, Mocassins & Talons hauts
- Francis Richer de La Flèche, VP, Bombardier
- François Roberge, PDG, La Vie en Rose
Nouveauté 2025 : Espace Premières Nations Meet-Up (PNMU)
En collaboration avec Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), Société Atisham et O5 Technologies, le MQQ inaugure un espace inédit favorisant le dialogue entre entreprises autochtones et allochtones.
Programmation - Espace PNMU :
- 9 h 00 - 9 h 30 : Accueil des participants et dignitaires
- 9 h 30 - 9 h 50 : Allocutions officielles
- 10 h 00 : InnoLab PNMU - Conférence et panel :
- « Profil de la main-d'œuvre dans un cadre de performance globale »
- 11 h 15 : Point de presse
- 14 h 45 : InnoLab PNMU - Deuxième panel :
- « Cadre d'investissement pour la performance des entreprises autochtones et québécoises »
Grande conférence - Et si la performance ne se mesurait plus uniquement en résultats?
15 h 30 à 16 h 30
Conférencier :Steve Trinque, entrepreneur et catalyseur de prospérité humaine.
« La vraie performance ne réside plus dans la course aux résultats, mais dans notre capacité à rester profondément humains au cœur du changement. »
REMISE DES DISTINCTIONS
Le Salon MPA accueillera la remise des Prix performance Québec, distinction officielle du gouvernement du Québec, ainsi que, pour la première fois, la remise des Prix Excellence Canada, célébrant les meilleures pratiques en qualité et innovation à l'échelle nationale.
Deux leaders autochtones seront également honorés lors d'une cérémonie spéciale, en présence de dignitaires et représentants gouvernementaux.
PARTENAIRES DU SALON MPA 2025
- Partenaires Diamant : Développement économique Canada, Hydro-Québec, La Presse
- Partenaires Argent : Desjardins, Proaction International, Alouette
- Partenaires Bronze : CNESST, Fonds de solidarité FTQ, Héroux-Devtek, Investissement Québec, La Chaise bleue
- Partenaires Espace Premières Nations : Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM), O5 Technologies, Hydro-Québec, Alouette, Société Atisham, Ébénisterie Shakashtueu
- Commanditaires à la carte : M2S
À PROPOS DU MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DE LA QUALITÉ ET DU SALON MPA
Depuis plus de 40 ans, le Mouvement québécois de la qualité (MQQ) mobilise les organisations québécoises autour de l'amélioration continue, de l'innovation et de la performance organisationnelle.
Le Salon MPA est organisé par le MQQ, avec l'appui du gouvernement du Québec et de nombreux partenaires publics et privés.
https://www.qualite.qc.ca/salon-mpa/
ACCREDITATION MÉDIA
Les journalistes et représentants des médias sont invités à confirmer leur présence pour obtenir leur accréditation et détails logistiques.
SOURCE Mouvement québécois de la qualité
Renseignements : Émilie Tygreat, Mouvement québécois de la qualité, [email protected], 438 799 4332
