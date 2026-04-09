Salon international du livre : les grévistes de Renaud-Bray accueilleront le public

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Les grévistes des librairies Renaud-Bray accueilleront le public au Salon international du livre de Québec, aujourd'hui. Toujours sans nouvelles de leur employeur quant à une éventuelle reprise de la négociation, les grévistes sensibiliseront le public sur les conditions de pauvreté qui sont maintenues dans l'industrie du livre par des joueurs comme Renaud-Bray.

Les grévistes seront présents devant le Centre des congrès de Québec aujourd'hui, de 11 h à 14 h.

« C'est avec enthousiasme que nous allons à la rencontre des lecteurs et lectrices, explique Isabelle Nadeau, porte-parole du syndicat. Nous trouvons toujours une oreille attentive quand nous expliquons que Renaud-Bray refuse de nous payer autre chose qu'un salaire à 15 cents au-dessus du salaire minimum, malgré les profits que la compagnie engrange. »

Les grévistes sensibiliseront également le public sur les nombreuses condamnations émises par le Tribunal administratif du travail (TAT) à l'endroit du groupe Renaud-Bray.

En février dernier, le TAT concluait que Renaud-Bray avait entravé les activités du syndicat et avait utilisé des briseurs de grève depuis le déclenchement du conflit. En août 2024, le TAT déclarait la direction des succursales de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale coupable d'avoir entravé les activités syndicales et d'avoir manqué à son obligation de négocier de bonne foi.

« Depuis le début des négociations, Renaud-Bray a tout fait pour intimider ses employé-es, préférant user de menaces, d'entraves et d'intimidation plutôt que de négocier de bonne foi avec ses employé-es », affirme la vice-présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Mélanie Pelletier.

« Il est grand temps que l'entreprise dirigée par Blaise Renaud accepte de se conformer à la loi plutôt que de chercher sans cesse à la contourner », ajoute le président de la Fédération du commerce-CSN, Serge Monette.

Renaud-Bray devra également se défendre d'avoir contrevenu à plusieurs articles du Code du travail en annonçant le 9 octobre 2025, sans préavis, la fermeture de la succursale des Galeries de la Capitale. Une plainte en ce sens a été déposée au TAT en novembre dernier par le syndicat et la CSN.

À propos

La convention collective des 60 employé-es des librairies Renaud-Bray de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale est échue depuis le 31 décembre 2023. Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN est affilié à la Fédération du commerce-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]