« C'est excitant que Sally Wang ait été nommée parmi les 15 premiers avocats internes en PI d'ALB China par Asian Legal Business, détenue par Thomson Reuters, a commenté Marianna Zhao, chef des produits de Midea. Sally a une connaissance approfondie et une solide pratique de l'application des marques de commerce. Grâce à son expertise et à son expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle, l'équipe des services juridiques soutient fortement le développement rapide des activités à l'étranger de Midea Group. De plus, la réussite de Sally reflète pleinement le professionnalisme de notre équipe mondiale de talents. »

Sally Wang est responsable des marques de commerce, des droits d'auteur et des domaines de Midea Group, y compris l'octroi de licences de marques de commerce, l'autorisation et la gestion du contrôle des risques dans le commerce électronique, les activités de distribution à l'étranger et les activités des FEO, ainsi que l'enregistrement des marques de commerce et la gestion du portefeuille à l'échelle mondiale. Ces dernières années, Midea Group a participé à de nombreux séminaires et programmes liés à la PI afin de promouvoir l'image internationale de la Chine en matière de renforcement de la protection de la propriété intellectuelle.

Midea Group s'engage à développer des capacités d'innovation orientées vers l'avenir et des avantages de recherche et développement (R-D) croissants avec un réseau mondial de R-D afin d'améliorer la structure de R-D et les mécanismes d'innovation. L'innovation est l'une de nos valeurs fondamentales, et c'est pourquoi Midea Group a investi 3,5 % de ses profits dans la recherche en 2021. Aujourd'hui, Midea Group Co., Ltd. travaille avec plus de 16 000 employés de R-D et plus de 300 éminents universitaires et experts du monde entier, et détient plus de 100 000 demandes de brevets. Selon le classement mondial de 250 titulaires de brevets IFI Claims 2021, Midea Group a également déposé plus de 58 494 brevets dans le monde, ce qui en fait le troisième détenteur de brevets en importance au monde en 2021.

À propos de Midea Group Co., Ltd.

Midea Group, avec la vision de « donner vie à de grandes innovations », a soutenu la philosophie de favoriser une vie meilleure grâce à la technologie pendant 54 ans depuis sa création. Aujourd'hui, Midea est devenue un conglomérat de science-technologie, se spécialisant dans les domaines suivants : maison intelligente, technologies industrielles, technologies de construction, robotique et automatisation, ainsi qu'innovations numériques. Au cours des cinq dernières années, près de 45 milliards de yuans ont été investis en R-D, avec 35 centres de R-D et 35 grandes bases de production dans le monde. Nos produits et services profitent à environ 500 millions de consommateurs dans plus de 200 pays et régions.

