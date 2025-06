Midea devient un partenaire mondial des compétitions des équipes nationales de la Confédération asiatique de football.

FOSHAN, Chine, 5 juin 2025 /CNW/ - Midea, l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers intelligents, est ravie d'annoncer qu'elle est devenue un partenaire mondial des compétitions des équipes nationales de la Confédération asiatique de football (AFC).

Ces accords pluriannuels entrent en vigueur avec l'événement AFC Asian Qualifiers™ - Road to 26 et se poursuivent avec la Coupe d'Asie féminine 2026 en Australie, qui promet d'inspirer une toute nouvelle génération de joueurs et joueuses de soccer. Entre-temps, la Coupe d'Asie de football des moins de 23 ans de l'AFC en Arabie saoudite devrait être très concurrentielle, car les équipes cherchent à remporter le titre et à se qualifier pour les Jeux olympiques d'été de 2028.

En 2027, Midea sera également présente en tant que partenaire mondial de l'édition 2027 de la Coupe d'Asie de l'AFC en Arabie saoudite. Ce sera la première fois que le concours aura lieu en Arabie saoudite, ce qui promet d'être un événement historique.

« Les quatre prochaines années seront une partie importante de l'histoire du soccer de l'AFC, et Midea est ravie de faire partie de tous les souvenirs. Avec notre partenariat de la compétition entre les clubs, nous nous réjouissons à l'idée de croître aux côtés de l'AFC alors que les activités de Midea dans le domaine des appareils électroménagers prennent de l'ampleur dans toute la région », a déclaré Lewis Fu, président de Midea International Business.

Midea et l'AFC ont également le plaisir d'annoncer que leurs partenariats s'étendront aux AFC Youth Competitions, y compris la Coupe d'Asie de football des moins de 20 ans de l'AFC, la Coupe d'Asie de football des moins de 17 ans de l'AFC, la Coupe d'Asie féminine des moins de 20 ans de l'AFC et la Coupe d'Asie féminine des moins de 17 ans.

À propos de l'AFC

La Confédération asiatique de football (AFC) est l'instance dirigeante du soccer asiatique et l'une des six confédérations de la FIFA. Fondée en 1954, l'AFC a son siège social à Kuala Lumpur, en Malaisie, et comprend 47 associations membres.

L'AFC organise la Coupe d'Asie de football et la Coupe d'Asie féminine tandis que la Ligue des champions Élite de l'AFC et la Ligue des championnes de l'AFC sont les principales compétitions pour les clubs asiatiques.

À propos de Midea

Midea est la principale marque d'appareils électroménagers intelligents au monde et couvre un large éventail de catégories de produits, y compris les climatiseurs, les réfrigérateurs, les machines à laver, les lave-vaisselle, les fours, les friteuses à air et les aspirateurs robots. Fondé en 1968, le Groupe Midea est une entreprise technologique mondiale de premier plan comptant plus de 190 000 employés dans le monde et ayant généré un chiffre d'affaires annuel de 5,5 milliards de dollars en 2024. L'entreprise figure également au 277e rang du palmarès Fortune Global 500 2024. Pour en savoir plus sur les appareils électroménagers de Midea, visitez midea.com/global et le site Web du Groupe Midea à midea.com.cn/en

