Salles de nouvelles de Noovo - Entente de principe adoptée à Noovo

MONTRÉAL, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs de Noovo ont adopté à 79 % la lettre d'entente qui permet désormais aux salarié-es de la salle des nouvelles d'être couverts par la convention collective du Syndicat des employé(e)s de Noovo-CSN. Le vote s'est déroulé hier soir en assemblée générale.

En mai dernier, le Conseil canadien des relations industrielles a statué que les 50 salarié-es de Noovo info étaient bel et bien couverts par l'accréditation du Syndicat des employé(e)s de Noovo-CSN. Les parties ont dû s'asseoir et s'entendre sur les conditions de travail de ces nouveaux syndiqué-es afin de les intégrer à la convention collective en cours.

« Nous avons réussi à négocier des balises concernant la sous-traitance, à encadrer les horaires de travail et à inscrire le code de déontologie à la convention collective. Personne ne perd au change. Nous avons réussi à obtenir une augmentation des salaires et des allocations quotidiennes, un remboursement de vêtements et des grilles salariales adaptées », se réjouit la présidente du syndicat, Marie-Pier Auger.

Les parties ont réussi à trouver un terrain d'entente très rapidement.

« Avec la précarité du milieu dans lequel œuvrent les travailleuses et les travailleurs de l'information, il est important de leur offrir la sécurité d'une convention collective. De plus, avec la désinformation qui gagne du terrain partout, il était de mise d'inscrire un code de déontologie à même leur contrat de travail », affirme la présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture, Annick Charette.

« En refusant depuis le début, en 2021, de respecter l'accréditation syndicale qui couvrait bel et bien ces salarié-es, Bell les a privés, à tort, d'une convention collective. Ces travailleuses et travailleurs ont perdu de l'argent et une protection syndicale. Nous sommes heureux de pouvoir les compter parmi nos membres et de pouvoir travailler à l'amélioration de leurs conditions de travail. Bienvenue à la CSN ! », conclut la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) regroupe 6000 membres œuvrant dans les domaines des communications et de la culture.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Elle prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

