MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Marché du Store annonce qu'il garantit dès maintenant un salaire de base de 15 $ l'heure à tous ses conseillers en décoration. Cette mesure s'inscrit dans une démarche de valorisation des carrières dans le commerce de détail, alors que l'entreprise annonce du même coup la création de 250 postes permanents à temps plein dans la province de Québec, soit une augmentation de 34 % de ses effectifs. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature en cliquant ici.

« En garantissant un taux minimum de 15 $ l'heure, le salaire moyen de nos conseillères et conseillers passe à 40 210 $ par année, avec les commissions et la bonification. Nous voulons offrir une stabilité à nos employés actuels et futurs pour démontrer qu'ici, c'est une vraie carrière qu'elles et ils construisent » affirme Zachary Shiller, en charge des opérations du Québec. La stabilité de ces postes se manifeste également par leur programme de formation rémunérée, d'une durée de quatre à six mois, pour l'ensemble des conseillers en décoration, ainsi que par les programmes de développement de carrière offerts à l'interne. « À une époque où tout se fait rapidement, c'est important pour nous de placer les gens qui nous choisissent en position de succès et nous prenons le temps nécessaire afin d'y arriver » conclut monsieur Shiller.

Le Marché du Store, qui a connu une croissance fulgurante des ventes (entre 12 et 31 % annuellement) au cours des quatre dernières années, procède à l'embauche de personnes qui offriront le fameux service Tapis Rouge au sein de ses salles de montre et de son créneau de service à domicile. 120 de ces nouveaux postes permanents et à temps plein font d'ailleurs partie du service des ventes en ligne, du siège social et de l'usine de fabrication, tous situés à Montréal. L'entreprise finalise également l'ouverture prochaine de 3 nouveaux magasins dans la région du Grand Montréal, créant ainsi une trentaine d'emplois.

À propos de Le Marché du Store

Le Marché du Store a une histoire riche qui a débuté en 1954 grâce à la détermination d'un entrepreneur, David Shiller. Aujourd'hui, avec plus de 500 employés au Québec, l'entreprise familiale est le leader de l'habillage de fenêtres en Amérique du Nord, avec plus de 85 salles de montre au Québec, en Ontario et aux États-Unis, en plus d'un service de consultation en ligne et à domicile. Tous ses produits sont fabriqués à son usine de Montréal.

