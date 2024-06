ST-RÉMI, QC, le 6 juin 2024 /CNW/ - Saladexpress inc. (la « Compagnie »), une entreprise québécoise œuvrant dans le domaine de l'industrie de produits alimentaires, a annoncé aujourd'hui la fermeture de ses opérations.

À propos de Saladexpress inc.

La Compagnie œuvre dans le domaine de l'industrie de produits alimentaires, avec une concentration sur la transformation et la préparation de légumes frais. Plus précisément, les activités et opérations commerciales de la Compagnie visent à faciliter la vie des cuisiniers amateurs et professionnels en offrant des légumes frais, emballés à l'état cru ou cuit et prêts à cuisiner ou à servir. La Compagnie offre aux consommateurs des coupes, des combinaisons judicieuses d'ingrédients et des emballages recyclables pratiques.

