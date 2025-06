TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ -- Marque d'appareils électroménagers numéro un à Taïwan, SAKURA s'engage depuis près de 30 ans à améliorer le quotidien des foyers nord-américains. Avec plus de 400 000 utilisateurs aux États-Unis et au Canada, SAKURA tient à remercier ses fidèles clients en lançant en juillet la campagne de partage de photos « Hi! SAKURA-er », qui permettra de remporter un prix d'une valeur totale de 5 000 $! Que vous soyez un utilisateur de longue date de SAKURA ou simplement un amateur de belles cuisines, vous êtes invité à participer à la campagne. Effectuez une tâche simple pendant la durée de la campagne et vous pourriez être l'un des 50 heureux gagnants à recevoir une carte-cadeau Walmart eGift d'une valeur de 100 $.

SAKURA célèbre ses 30 ans d’existence en Amérique du Nord – Partagez votre cuisine pour tenter de remporter des cartes-cadeaux

Pour participer, inscrivez-vous de l'une des façons suivantes :

Pour les utilisateurs d'appareils SAKURA : téléchargez une photo réelle d'un produit SAKURA dans votre maison et remplissez un court formulaire.

: téléchargez une photo réelle d'un produit SAKURA dans votre maison et remplissez un court formulaire. Pour le grand public : rendez-vous chez n'importe quel détaillant SAKURA en Amérique du Nord, prenez une photo sur place et envoyez-la avec vos coordonnées.

Tous les détails de la campagne sont disponibles sur la page officielle de l'événement.

SAKURA : près de 30 ans d'innovation dans le domaine des cuisines en Amérique du Nord

Forte près de trois décennies d'expérience en Amérique du Nord, SAKURA s'engage à fournir des solutions de cuisine hautement performantes, élégantes et pratiques aux familles qui apprécient l'expérience culinaire. Sa large gamme de hottes élégantes répond à une variété de besoins culinaires et d'esthétiques domestiques.

Voici quelques-uns de ses modèles les plus populaires:

La hotte à inverseur CC B53+ est dotée du tout premier moteur turbo CC en Amérique du Nord, qui offre jusqu'à 2 100 tr/min pour une élimination puissante de la fumée et des odeurs, tout en offrant une technologie à vitesse variable économe en énergie pour un équilibre idéal entre performance et durabilité.

La série de hottes murales M3000 est un autre produit phare, équipé d'un moteur 1 000 CFM et d'un contrôle du ventilateur à trois vitesses. Avec son profil ultra-mince et son écran tactile élégant, elle apporte à la fois une grande efficacité et une élégance moderne à toutes les cuisines.

SAKURA continue de se développer sur le marché nord-américain en proposant des appareils électroménagers haut de gamme qui améliorent la vie quotidienne, à commencer par chaque repas préparé à la maison.

SAKURA Amérique

Site Web officiel/Facebook/Instagram

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2716289/Hi__SAKURA_er__lives_Let_s_win_free__100_gift_card.jpg

SOURCE Taiwan Sakura Corporation

PERSONNE-RESSOURCE : Sakura Corporation, Taïwan, Oscar Hu, [email protected]