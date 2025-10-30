Saison 2025 : Une autre année record pour les navettes fluviales - Trajets Vieux-Montréal - Longueuil - Île Sainte-Hélène

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Avec plus de 541 000 déplacements, soit une augmentation de plus de 15 % par rapport à 2024, l'achalandage des navettes fluviales dans la région métropolitaine continue de battre des records selon l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui gère le service. À eux seuls, les trajets reliant le Vieux-Montréal, Longueuil et l'Île Sainte-Hélène opérés par Navettes maritimes du Saint-Laurent, représentent 39% de tous ces déplacements, soit 211 299 passages. Ce chiffre correspond à une hausse impressionnante de 38 % par rapport à l'achalandage de 2024, un résultat qui confirme le succès croissant du transport collectif par voie fluviale dans la région.

Une offre durable et en plein essor

Pour Navettes maritimes du Saint-Laurent, cette progression reflète un véritable changement dans les habitudes de déplacement et un engouement marqué pour des solutions de transport durables et attractives. Au-delà de la mobilité, rappelons que les navettes contribuent à réduire la dépendance à l'automobile et à alléger la pression sur le réseau routier.

Une offre adaptée et une intégration réussie

Grâce à des horaires mieux adaptés et à une intégration efficace au réseau de transport collectif ainsi qu'aux grands événements estivaux, les navettes fluviales ont offert cette année une solution concrète, conviviale et accessible aux usagers.

« Nous sommes ravis de constater que l'engouement pour les navettes fluviales a atteint des sommets inégalés cet été, ainsi qu'un taux de satisfaction extrêmement élevé, preuve de la qualité du service et de l'expérience vécue à bord. Voir autant de citoyens et de visiteurs adopter ce mode de transport actif pour leurs déplacements urbains confirme toute la pertinence de cette offre pour la métropole », souligne Yan Hamel, président-directeur général de Navettes maritimes du Saint-Laurent.

Vers une mobilité plus durable

Complémentaires aux autres modes de transport collectif, les navettes fluviales renforcent l'intermodalité et participent à la réduction des émissions de GES, tout en rendant le fleuve plus accessible à tous. Avec un financement adéquat, le transport collectif fluvial peut contribuer durablement à la vitalité sociale et économique de la région, tout en soutenant la transition vers des milieux de vie plus sobres en carbone.

À propos de Navettes maritimes du Saint-Laurent

Filiale de Croisières AML, la plus importante compagnie de croisières au Canada, Navettes maritimes du Saint-Laurent inc. se consacre au transport maritime de piétons et de cyclistes depuis 1991. L'entreprise s'appuie sur la tradition d'excellence et de professionnalisme de Croisières AML, une entreprise familiale québécoise œuvrant dans le domaine des croisières au Québec depuis 53 ans.

