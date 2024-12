STONY MOUNTAIN, MB, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Les 2 décembre 2024 et le 3 décembre 2024, et à la suite de la vigilance des membres du personnel, des colis contenant de la contrebande et des articles non autorisés ont été saisis à l'Établissement de Stony Mountain, une institution fédérale de sécurité à plusieurs niveaux.

Ces saisies sont le résultat des efforts conjugués des agents correctionnels, d'une équipe de chiens détecteurs et d'agents du renseignement de sécurité.

La contrebande et les articles non autorisés saisis comprenaient la cocaïne, la méthamphétamine, le THC, le cannabis, des pilules hydromorphone et le tabac. La valeur institutionnelle totale estimée de ces saisies est de 376 518 $.

Le Service correctionnel Canada (SCC) utilise un certain nombre d'outils pour empêcher l'introduction de drogues dans ses établissements. Ces outils comprennent des scanneurs ioniques et des chiens détecteurs de drogues pour fouiller les bâtiments, les biens personnels, les détenus et les visiteurs.

Le SCC intensifie les mesures visant à empêcher la contrebande d'entrer dans ses établissements afin d'assurer un environnement sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec la police pour prendre des mesures contre ceux qui tentent d'introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.

Le SCC a également mis en place une ligne téléphonique pour toutes les institutions fédérales afin de recevoir des renseignements supplémentaires sur les activités liées à la sécurité dans les établissements du SCC. Ces activités peuvent être liées à la consommation ou au trafic de drogues qui peuvent menacer la sécurité des visiteurs, des détenus et des membres du personnel travaillant dans les établissements du SCC.

Le numéro sans frais, 1‑866‑780‑3784, permet de s'assurer que l'information communiquée est protégée et que les appelants demeurent anonymes.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Personne-ressource : Jeff Campbell, Gestionnaire des communications régionales, Administration centrale régionale - Prairies, 306-222-2258