Saisie de chats - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation intervient pour protéger la sécurité et la santé des animaux

QUÉBEC, le 12 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Société protectrice des animaux de la Mauricie, a procédé aujourd'hui à la saisie de 60 chats provenant d'une résidence privée située dans la région du Centre-du-Québec.

Cette intervention était nécessaire à la suite d'une inspection du MAPAQ. À leur arrivée, les inspecteurs ont constaté que les animaux n'étaient pas gardés dans un lieu convenable et salubre et qu'ils ne recevaient pas les soins de santé requis par leur état. Les animaux ont été transportés vers un nouveau lieu de garde où ils seront examinés par une équipe de médecins vétérinaires et recevront les soins appropriés.

Le Ministère est très sensible à la situation des animaux et travaille quotidiennement avec ses partenaires pour s'assurer que leur sécurité et leur bien-être ne sont pas compromis. Toute situation inacceptable concernant la santé ou le bien-être des animaux peut être dénoncée en communiquant avec le MAPAQ au 1 844 -ANIMAUX (1844-264-6289). Pour plus d'information sur la sécurité et le bien-être des animaux : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/bienetreanimal.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Relations de presse, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3745, [email protected]

