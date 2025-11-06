COWANSVILLE, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Entre le 27 et le 31 octobre 2025, grâce à la vigilance du personnel, des objets interdits et non autorisés ont été saisis à l'Établissement Cowansville, un établissement fédéral à sécurité moyenne.

Parmi les objets interdits et non autorisés saisis, on retrouve du hachisch, du cannabis, de la marijuana, du tabac et des téléphones celluaires. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 117 200$.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

Le SCC renforce les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits dans ses établissements dans le but d'assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous. Le SCC travaille également en partenariat avec les corps policiers afin de prendre des mesures à l'endroit des personnes qui tentent d'introduire des objets interdits dans les établissements correctionnels.

Le SCC a aussi créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité des établissements du SCC. Il peut s'agir d'activités liées à la consommation ou au trafic de drogue pouvant menacer la sécurité des visiteurs, des détenus ou des personnes qui travaillent dans les établissements du SCC.

Le recours à la ligne sans frais, le 1‑866‑780‑3784, permet d'assurer que les renseignements transmis sont protégés et de garder l'anonymat.

Liens pertinents

Contrer les activités illégales liées aux drones

Sécurité en établissement

Programme de chiens détecteurs du SCC

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Contact : Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]