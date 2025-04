Sainte-Anne-des-Plaines signe !

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le Syndicat représentant plus de 50 cols bleus et 33 cols blancs de la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines a signé une nouvelle convention collective avec l'employeur, une entente qui s'est conclue à la satisfaction générale.

« Même si les négociations ont été assez longues, quelque 17 rencontres ont été nécessaires pour conclure une entente, le climat à la table a toujours été courtois et en mode solution » de dire Yanick Auger, président par intérim du Syndicat (SCFP-1963).

Notez qu'une offre finale déposée par l'employeur avait été refusée à 95 % par les membres, mais celle-ci a été acceptée à 88 %.

Les personnes salariées profiteront d'un contrat de travail d'une durée de cinq ans et disposeront d'augmentations salariales de 19 % durant cette période. Pour les heures supplémentaires, les parties se sont aussi entendues sur le paiement du temps double après les cinq premières heures à temps et demi.

Autres améliorations au contrat, inclus le droit à six semaines de vacances après 17 ans, au lieu de 20 ans, 2 journées de plus ont été ajoutées au congé de Noël et un accroissement de l'organisation de la vie syndicale avec plus de libérations.

« Nous sommes heureux pour nos membres, pour la municipalité, mais surtout pour les citoyens qui peuvent compter sur les importants services publics que nous prodiguons », de conclure le représentant syndical.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]