Saint-Roch sous tension : un projet novateur pour transformer les interventions policières et renforcer la sécurité des personnes marginalisées

QUÉBEC, le 8 janv. 2026 /CNW/ - Dans un contexte marqué par une augmentation des tensions sociales, des interventions policières complexes et un sentiment d'insécurité accru dans le secteur Saint-Roch, le CAPVISH (Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap) annonce le lancement du projet « Intervention adaptée : former et outiller les forces de l'ordre face au handicap », réalisé grâce au soutien financier de l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ).

Saint-Roch demeure un secteur névralgique du centre-ville de Québec mais il est aussi un lieu où se concentrent des réalités complexes, notamment l'itinérance, la pauvreté, les enjeux de santé mentale et une forte présence de personnes en situation de handicap. Dans ce contexte, les interactions avec les forces de l'ordre peuvent rapidement devenir source de stress, d'incompréhension et, dans certains cas, de violence.

Quand le handicap est mal interprété

Les personnes vulnérables font face à des risques accrus lors des interpellations policières. Réactions de stress, difficultés d'élocution, expression faciale atypique ou lenteur motrice sont encore trop souvent confondues avec de la désobéissance ou de l'agressivité. Ces perceptions peuvent mener à des interventions inadaptées, à une collecte abusive d'informations personnelles et à des atteintes aux droits fondamentaux. « Pour plusieurs personnes handicapées, une simple interaction avec la police devient une source d'angoisse majeure. Ce projet vise à prévenir les situations de crise avant qu'elles ne dégénèrent, en misant sur la compréhension et la patience », souligne Dominique Salgado, directeur général du CAPVISH.

Un projet aligné avec la vision de la Ville de Québec pour Saint-Roch

Ce projet s'inscrit directement dans la dynamique actuelle de la Ville de Québec, qui s'apprête à dévoiler un plan d'action 2026-2029 visant à repositionner Saint-Roch comme un centre-ville dynamique, inclusif et attractif. Dans cette perspective, ce projet vient bonifier concrètement le plan d'action municipal. « On ne peut pas parler de revitalisation, d'attractivité et de sécurité sans s'assurer que les personnes marginalisées se sentent protégées et en confiance », affirme Michel Dubé, président du CAPVISH.

Le projet prévoit la création d'un guide d'intervention ainsi que la tenue d'ateliers de formation destinés aux policiers. En collaboration avec le milieu communautaire et la recherche scientifique, cette approche vise un véritable changement de culture dans les interventions de première ligne.

SOURCE Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap

Pour information : Dominique Salgado, directeur général, Bur. : 418-523-3065 poste 1, Cell. : 581-988-7271, [email protected]